Na konečných 2:4 korigoval Vrba, Chyňavští si závěr zkušeně pohlídali a v následujícím ročníku si po téměř bezchybném jaru zahrají I. B třídu.

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme zvítězit, ale to tak je vždycky. Trubín je těžký soupeř, protože ti kluci fotbal hrát umí a i když mají svůj věk, tak dokážou hrát výborný fotbal. Troufám si říct, že jsme byli lepší, ale bylo na nás vidět, že jsme trošku v křeči. Chtěli jsme to zvládnout a mít klid, hodně hráčů nastupuje se zraněním. Pomohl nám první gól, který padl relativně brzy. O poločase jsme vedli 2:0 a říkali jsme si, že to půjde. Když domácí snížili, tak jsme trochu znervózněli a vypadli z tempa. Zhruba deset minut jsme se oklepávali, ale nakonec si myslím, že výhra byla zasloužená. Určitě postoupit chceme. Chceme to zkusit, protože šance už příští rok být nemusí. Víme, jak vypadá pozice okresních týmů v I.B třídě. Možná sestoupí Tlustice a okresní přebor možná přihlásí i Cerhovice. Okres už je i tak dost vyrovnaný, takže to určitě chceme zkusit a čekáme jen na to, jestli dostaneme výjimku na hřiště. Nemáme střídačky dostatečně daleko od postranní čáry, ale jsme připraveni to napravit.”

„Chyňava vyhrála zaslouženě, dala o dvě branky víc a to je zásadní. Poločas 0:2, rychle se nám povedlo snížit, což bylo fajn. Neproměnili jsme šance, konkrétně já mohl vyrovnat. Poté musel odstoupit Michal Novák a tím jsme ztratili sílu dopředu a bohužel už jsme s výsledkem nedokázali nic udělat. Mrzely nás branky, které jsme dostali, protože padly po laciných chybách, ale nutno uznat, že soupeř vyhrál zaslouženě. Z našeho pohledu kvalitní zápas, super kulisa, jen byla škoda nepřízně počasí. Chyňava u nás mohla rozhodnout, šli si za tím. Snažili jsme jim to oddálit, nechtěli jsme připustit, aby slavili u nás, ale bohužel. Hrát tři zápasy za sedm dní je pro nás strašně moc a bylo to znát. Náš cíl byl vyhrát pohár, což se nám povedlo, jsme spokojení. Teď chceme dohrát soutěž s hlavou nahoře a udržet druhé místo.“

Trubín - Chyňava 2:4 (0:2)

Branky: 51. Novák Michal, 82. Vrba - 30. a 73. Husák, 39. Michalík, 79. Steiner Zdeněk. Rozhodčí: Kareš - Mikláš, Shymon. Diváci: 250.

Trubín: Hejcman Dominik - Šlégr, Porsch J., Vokáč, Novák Martin, Novák Michal (59. Piskáček), Vrba, Hejcman David, Hála, Flaschs, Porsch M.

Chyňava: Kliment - Hosnedl, Rigo, Michalík, Steiner D., Husák (87. Vaněk), Steiner D., Flíček, Vaněk (85. Vejvoda), Hebeda, Švorčík (76. Lhoták).