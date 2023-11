Střelec Morstein hattrickem pomohl porazit Všeradice

Po prohře 0:4 v Podluhách se Čechie představila doma proti Všeradicím. Odčinit nepovedené utkání se dařilo již od prvních minut. Centr Patery dostal do sítě nejlepší střelec soutěže Morstein. I následující minuty patřily domácím, své šance zahodili Suchý a Morstein. Na druhé straně zazdil velkou šanci kapitán Lenkvík. Do přestávky ještě Spurný našel prudkým centrem Suchého a bylo to 2:0.

Ve druhém poločasu podržel domácí dvěma zákroky Merhout. V 76. minutě našel Frydrych přesnou přihrávkou Morsteina, jenž se v podobných šancích nemýlí. V nastavení Morstein zkompletoval hattrick, když udělal kličku hostujícímu brankáří Vácovi. Nový Jáchymov tak tentokrát vyhrává 4:0.