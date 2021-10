Po jednom z tréninků Chyňavy odpovídal na dotazy Deníku Daniel Steiner, který se vrátil k vítězství s Neumětely 3:2.

Vedli jste brzy o dva góly, jak branky padly a neukolebalo vás to?

Začnu tím, ze nás to neukolebalo a stále jsme se snažili útočit a napadat rozehrávku. Věděli jsme, že bez aktivity to nepůjde. První gól padl po našem napadání, kdy obrana Neumětel udelala chybu a míč putoval od Hebedy na Michalíka, který otevřel skóre. Druhý gól dal Filip Hosnedl, když se mám povedlo vybojovat míč a z hranice vápna rychle z otočky zakončit.

Hosté dokázali vyrovnat, kde byla chyba?

K vyrovnání došlo po naší chybě, bohužel se nám nepovedla rozehrávka a hosté ukázali krásný protiútok s gólovou tečkou.

Výhru završil Jarda Hebeda z penalty, za co byla?

Penalta byl za faul na Michalíka, který šel do brejku a dostal se šikovně tělem před Laštovičku, který to měl těžké a chtěl vybojovat míč, ale to se mu nepovedlo a Michalíka fauloval.

Jak těžké to bylo utkání, v němžn se střetly týmy z horní poloviny tabulky?

Utkání to bylo velmi fyzicky náročné, Neumětely mají dobrý tým a přímočarý. Věděli jsme, že to bude bolet a až na jeden hnusný zákrok na Hebedu to bylo klasické utkání, které nevybočuje z normálu. Góly, karty, emoce, prostě fotbal.