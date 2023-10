Přestřelka v Podluhách skončila remízou

Už v první minutě vyzkoušel Petráš pozornost zaječovského brankáře Štěpánka, který střelu bez problému chytil. I nadále byli aktivnější domácí, Štajner trefil tyč. Ve 40. minutě se domácí Sparta dočkala. Štajner se u lajny šikovně dostal k centru a našel hlavu Vaníčka, který se z podobných pozic nemýlí. Odpověď byla rychlá. Braun postrčil míč Kolářovi, který si míč navedl na střelu a poslal ho za Gruntova záda. Do poločasu se skóre měnilo ještě jednou, když z přímého kopu překonal Štěpánka Veselý. I vstup do druhé půle zvládly lépe Podluhy. Veselý se dostal do protiútoku a s pomocí skluzujícího Kanky zvýšil na 3:1. Po chybě v rozehrávce mohl zkompletovat hattrick, míč si ale příliš předkopl. To ho mohlo brzy mrzet, protože po hezké akci dostal míč do sítě ve skluzu Král. Následný gól Podluh na 4:2 neplatil, protože předtím fauloval Vaníček Štěpánka. A tak se pár minut před koncem stav vyrovnal, když nečekaně vystřelil Kanka a jeho pokus zapadl pod břevno. Hezký zápas skončil remízou 3:3.