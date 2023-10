Český lev v oslabení ubojoval se Stašovem bod

Rezerva ČLU Beroun šla proti poslednímu Stašovu brzy do vedení, když se prosadil Černík. Ve 27. minutě vyrovnali hosté Kučerou a cítili naději na zisk bodů.

Největší emoce vyvolala červená karta krátce před koncem prvního poločasu. Rozhodčí Shymon po druhé žluté kartě předčasně z hrací plochy vykázal berounského Kubrichta, který musel do sprch kvůli hře s náušnicí. To se nelíbilo domácímu vedoucímu Martinu Pechovi, který podal protest, protože si myslí, že dle platných pravidel měl být Kubricht jen vykázán mimo hrací plochu k nápravě své výstroje. To se ale nestalo a tak domácí čekal velmi těžký druhý poločas.

Hostující Stašov měl proti deseti šance na zisk tří bodů, ale ani jednu nedokázal dotáhnout do správného konce. Proto utkání skončilo stejně jako první dějství - smírem 1:1.

Hudlice remizovaly s Chyňavou, zaslouženě

Tvrdé, ale pohledné utkání se odehrálo v Hudlicích. V první velké šanci zápasu se ocitl hostující kapitán Daniel Steiner, který postupoval sám na Sklenáře, ale těsně minul branku. Po zaspání hudlické obrany se ve 30. minutě dostal míč k Vaňkovi a ten šajtlí otevřel účet zápasu.

Domácí rychle odpověděli, když přes několik hráčů prošel Sklenář a vybídl Vostárka k zakončení do prázdné branky. V další šanci byl Kačírek a Sklenář, skvěle ale zasáhli Kliment a Hosnédl, takže se šlo do kabin za remízového stavu.

Po změně stran se oba týmy hnaly za vstřelením branky. V 72. minutě byl v šanci obávaný střelec domácích Sklenář a využil ji výborně. Jenže stejně jako rychle vyrovnaly Hudlice, tak se to povedlo i Chyňavě. Ve středu pole se k míči dostali hosté, Michalík tvrdou střelou pálil na Sklenáře, ten míč vyrazil a dobíhající Zdeněk Steiner vyrovnal na 2:2. V úplném závěru se tři body pro hosty snažil ukořistit Flíček a Daniel Steiner, ale jejich pokusy skončily vedle branky. Utkání skončilo zaslouženou remízou 2:2.