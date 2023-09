Stašov zaspal začátek a nezvládl utkání otočit

O nejrychlejší gól letošní sezóny se postaral podlužský obránce Štajner, který byl pro tento zápas vysunut do zálohy. Po třiceti sekundách se za vápnem opřel do míče levačkou a prosadil se střelou na stranu brankáře. Ve 14. minutě to bylo 0:2, svou šanci proměnil v gól Veselý. Tento stav vydržel až do 73. minuty, kdy utkání zdramatizoval Mikulka, který přešel přes obránce a zakončil na bližší tyč. V těchto chvílích byl Stašov lepší, do vápna létal centr za centrem, ale poctivá obrana Podluh všechny odvrátila. Vápeníci tak na první bod budou muset ještě počkat.

Konečně zisk. Berounu vystřelil v závěru zápasu remízu hlavou Vopěnka