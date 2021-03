Před valnou hromadou vás navštívili přímo na Tmani přátelé z Fevoluce. Co vám říkali?

Byli jsme tak domluvení s ohledem na to, jak byla v posledních dnech situace napjatá. Chtěli jsme se potkat s kluby a udělat trochu pozitivnější atmosféru před samotnou valnou hromadou. Zároveň jsme řešili nějaké termíny ohledně výročí klubů a podobně.

Cítil jste nějakou nervozitu před začátkem valné hromady?

Měl jsem spíš smíšené pocity z toho, jak velký tlak byl v uplynulém týdnu na kluby a doufal jsem v to, že průběh valné hromady bude bez větších kontroverzí. I proto jsme se s kluby chtěli potkat, abychom situaci odlehčili a uklidnili je. Chtěl bych všem klubům i touto cestou poděkovat, že přispěly ke korektnímu průběhu valní hromady.

Jednání se vcelku protahovalo, čím jste vyplňoval přestávky v něm?

Bylo dost témat, která jsme museli v mezidobí řešit, a zároveň byla možnost diskutovat se zástupci klubů i ostatními kandidáty. Jsem rád, že i přes viditelné napětí měla většina účastníků vůli se normálně bavit.

Jaký byl váš první pocit po zveřejnění výsledků volby předsedy?

Ulevilo se mi v tom smyslu, že to nakonec nebylo takzvané Pyrrhovo vítězství, které by rozdělilo okres na dvě poloviny. Vím, že je tu stále vnímání historického dělení na Berounsko a Hořovicko, ale pro mě je fotbal celek, a už během práce u rozvoje talentované mládeže jsem se naučil, že jenom spolupráce lidí (v tomto případě klubů) nás může posouvat vpřed. Jakkoliv na hřišti vždy budou proti sobě stát jako soupeři.

Fevoluce uspěla stoprocentně při volbách do výkonného výboru. Co tomu říkáte?

Je to především závazek. Jsem ale rád, že budu moci pracovat s lidmi, které jsem měl možnost podstatně blíž poznat. Mezi ostatními kandidáty a v dalších klubech ovšem vidím řadu lidí, které bych moc rád do fungování okresního fotbalového svazu více zapojil. S některými z nich jsem toto téma už otevřel a věřím, že poté, co si dáme kratší oddych od předvolebního stresu, sedneme společně ke stolu a najdeme cesty ke spolupráci.

Mluvil jste nějak s druhým kandidátem na předsedu Václavem Kudrnou?

Ano, jak už jsem uvedl, tak jsme se s dalšími kandidáty potkávali během přestávek a krátce jsme diskutovali i o situaci ve fotbale obecně. I před samotnou volbou jsme si popřáli hodně štěstí.

Co vás čeká vzhledem k okresnímu fotbalovému svazu v nejbližší době?

Bude toho dost. Především převzetí veškeré agendy, první zasedání výkonného výboru, dořešení složení jednotlivých komisí a určení priorit pro nadcházející týdny. Určitě se budeme věnovat i některým tématům z našeho programu. A samozřejmě budeme chtít aktivovat komunikaci s kluby. Věřím, že se všemi najdeme cestu ke spolupráci.