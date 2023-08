Lukáš Kůsa pochází z Loděnice, ale fotbal začal hrát v sousedství, v Chrustenicích. Brzy však mířil na domácí stadion a s partou v AFK vyhrál okresní přebor přípravek. A protože byl šikovný, dostával se do dalších zajímavých klubů. „Pokoušel jsem se jít tak vysoko, jak to šlo. Nejdřív to byl na dva roky Zličín, pak Motorlet a dokonce Dukla. Tam už těch šancí bylo ale míň, tak jsem zkusil Kladno, ale ani tam jsem tolik nehrál. Chtěl jsem zpátky do Berouna, už proto, že jsem tam začal studovat obchodní akademii,“ popsal svoje fotbalové kolečko Lukáš.

Okresní přebor vypukl, Kůsa skolil Podluhy. Drama také v Třebani, novic bere bod

Na hráče jako je on a další mladí spolubojovníci z béčka musí Beroun aktuálně spoléhat. A věřit, že herně porostou. Po letním odlivu opor se Český lev-Union ocitl v nezáviděníhodné situaci, ale zatím se mu daří plavat nad hladinou.

„Já i někteří další kluci hrajeme ještě za dorost, ale už chceme zůstat spíš v béčku a hrát za chlapy. Snem je pak posun do áčka, snad se splní co nejdřív. Trenér (Martin Pech) nejlépe pozná, jestli je už čas,“ usmál se Lukáš Kůsa.

Tak hodně štěstí na cestu, Lukáši!