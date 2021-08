Z výhry se radoval i Petr Chvojka, který přestoupil do nejzápadnějšího týmu soutěže z Komárova.

„Cíl pro aktuální sezonu vytyčený nemáme. Priorita je zůstat v okresním přeboru, uhrát samozřejmě co nejvíce bodů a na konci sezony uvidíme co dál,“ usmívá se mladý záložník.

V duelu proti Tetínu se mu podařily vstřelit dvě branky. „Radost jsem měl velkou, po dlouhé době v mistrovském utkání a ještě v jiném týmu. Snad jsem si nevystřílel všechno hned v prvním kole,“ zubil se Chvojka, který popsal oba své zásahy: „Na první gól mi nahrál tuším Láďa Ungr, když mi poslal míč do ulice mezi stopery a já jsem šel skoro sám na brankáře. A při druhém jsem si po nahrávce od Radka Tomáška strčil míč mezi nohami protihráče a opět jsem byl sám před brankářem.“

Po snadném vedení se duel Zaječova s Tetínem zvrhl v dramatickou přestřelku. „Zápas jsme začali velice dobře, během pěti minut jsme vedli 3:0, ale pak jsme najednou přestali hrát, jako kdyby se fotbal hrál jen do patnácté minuty a soupeř do poločasu stáhl naše vedení jen o gól. V druhém poločase nám pomohl čtvrtý gól a vyloučení soupeřova obránce. Tetín ke konci ještě snížil na 4:3, ale i my jsme přidali branku a pojistili si tak tři body,“ vrátil se k utkání úvodního kola Petr Chvojka.

Zaječov se v sobotu vydá k utkání druhého kola do Nižbora, zápas začíná v 17 hodin.