Zkušený funkcionář je zároveň hospodářem ve svém domovském klubu Tj a SK Tetín, který se v příštím roce chystá na oslavy sto deseti let od založení. Pětačtyřicetiletý kandidát odpovídal na otázky Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Byl jsem členem minulého výkonného výboru a předsedou sportovně technické komise. Chtěl dále bych pokračovat v práci na okresním fotbalovém svazu v Berouně.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal mám rád, je to můj nejoblíbenější sport. Začínal jsem jako neúspěšný hráč a pokračoval ve funkcionářské práci na různých postech v tetínském klubu, ve kterém stále působím. Největší problém ve fotbale, hlavně na úrovni okresu, který mě nejvíc zajímá, je personální. Chybí lidé, kteří by chtěli ve fotbale pracovat. Chybí trenéři mládeže. U přípravek to ještě není tak patrné, ale čím jsou děti starší, tím je větší problém. Nejvíc u dorostu. Trenéři jsou kolikrát nuceni vést více mládežnických týmů. Chybí nejen trenéři, ale i lidé, kteří by tvořili zázemí jednotlivých týmů, myslím tím vedoucí družstev, řidiči na odvoz dětí na zápasy, zdravotníci a tak dále. Dále schází rozhodčí. Voláme po nových rozhodčích, ale nedaří se je získat v tom množství, v jakém bychom potřebovali.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Aféru sleduji velice pozorně a doufám, že bude co nejdříve došetřena, viníci budou potrestáni a budou přijata taková opatření, aby se něco podobného nemohlo opakovat.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Hlavně si od nich slibuji větší výběr kandidátů, kteří chtějí pracovat ve fotbale. Pak ať se zvolí ti nejlepší. Dnešní fotbal a politika měly mnoho společného. Každý věděl, jak by to mělo být, ale bylo málo těch, kteří by chtěli v nějaké funkci pro fotbal pracovat. Aby poznali, jak celý systém funguje a jak a co by se dalo zlepšit. Většina lidí viděla větší smysl v trénování a v práci v klubech než v práci na okresní či krajské úrovni.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Chtěl bych pokračovat v práci sportovně technické komise, zajišťovat okresní soutěže pro soupeření klubů, podporovat mládežnický fotbal.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Myslím, že by v řídících funkcích v rámci FAČR měli být zástupci všech složek fotbalu, jak hráčů, trenérů, funkcionářů i rozhodčích.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Jak bude fotbal vypadat, minimálně na našem okrese, záleží jen na nás. Na tom, jak se bude pracovat na okresním fotbalovém svazu, v klubech a jaká bude komunikace mezi nimi i mezi kluby samotnými.