Pak však přišla smršť v podání Čechie a hlavně jejího hlavního snajpra Jana Morsteina, který nasázel soupeři šest banánů. "Honza měl určitě svůj den, hned první šanci proměnil, tím se uklidnil a pak už mu to tam padá," měl jasno Spurný.

Nový Jáchymov přivítá ve čtvrtek od 17:30 v dohrávce druhý Žebrák, na který ztrácí tři body. "Jsme rádi, že se pohybujeme nahoře v tabulce, ale letos je to hodně vyrovnané, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jednoznačný cíl nemáme, ale skončit do třetího místa by bylo dobrém" prozradil Libo Spurný.