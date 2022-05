V něm se bude Chyňava spoléhat na střelecké umění Jaromíra Hebedy, který dal karlštejnu dva góly. „Věděli jsme, že Karlštejn se pokusí u nás bodovat, aby se zachránil. Utkání mohlo být rozhodnuto již v desáté minutě, ale bohužel naše neproměněné šance nechávaly utkání dlouho otevřené. První gól padl před koncem prvního poločasu a byl pro nás velmi důležitý, abychom se uklidnili. Při centru jsem trefil balón a s velkou dávkou štěstí se docoural do branky,“ vracel se k utkání s úsměvem Hebeda.

Sám pak zvyšoval po Lorencově brance na 3:0. „Ten jsem přidal z velkého vápna střelou do protipohybu brankáře,“ usmíval se úspěšný střelec, který dodal: „Po zápase jsme si společně zakřičeli a oslavili výhru dobře vychlazeným pivem a klobásou.“

„Výhra byla důležitá, protože nás poslala do boje do středu tabulky,“ dodal Jaromír Hebeda. Sobotní výsledky přeboru poslaly Chyňavu na desátou příčku, proti třetímu Trubínu to nebude jednoduché. Utkání začíná v neděli v 17 hodin. Předtím se hraje ještě jedno utkání této soutěže, Hořovice B přivítají od 14 hodin berounský Cembrit.

