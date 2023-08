První kolo okresního poháru fotbalistů je od středy minulostí. Které týmy si zahrají i v druhém kole? To se dozvíte v článku.

Největší drama nabídlo utkání Zaječova proti Březové-Bzové, domácí postoupili až na penalty. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Zaječovský Tomášek hrdinou penaltového rozstřelu

Největší drama nabídlo utkání Zaječova proti Březové-Bzové. „Chtěli jsme více držet balón, což se nám i dařilo, ale Březová hrozila z brejků nebo z našich chyb v rozehrávce,“ hodnotil průběh zápasu zaječovský záložník Petr Chvojka. Právě po jedné ze ztrát šli brzy do vedení zásluhou Vykysalého hosté. Na konci první třicetiminutovky se domácím povedla hezká akce, Sommr nakopl dlouhý míč na Pavla Šimůnka, jenž se zbavil protihráče a ke skórování vybídl Hlavatého, který se nemýlil - 1:1.

Byl to právě Chvojka, kdo poslal v 66. minutě do vedení Zaječov. „Gól na 2:1 padl po zblokovaném centru, kdy jsem se dostal k odraženému míči a proměnil jsem. Měli jsme spoustu šancí, kterými jsme mohli odskočit a dohrát tak v klidu druhý poločas, ale trápily nás chyby v koncovce,“ uvedl střelec Chvojka. Do šancí se dostávala i Březová-Bzová, ale dlouho jim vyrovnání nechtěl dopřát svými zákroky Josef Tomášek. Na poslední útok byl ale krátký, na malém vápně obdržel přihrávku Vykysalý a svou druhou brankou v zápasu poslal utkání do penaltového rozstřelu.

V tom byli úspěšnější fotbalisté Zaječova. „Znovu musím pochválit Pepu Tomáška, který chytil 2 penalty a držel nás v naději na postup, protože i my jsme některé neproměnili, ale nakonec jsme byli šťastnější a vyhráli jsme,“ radoval se Petr Chvojka.

Martinkovič čtyřmi góly dotáhl Praskolesy k postupu

Další zajímavý souboj plný zvratů nabídlo utkání zástupců III. třídy, Praskolesy hostily Tmaň. Na stadion dorazila stovka fanoušků a určitě se musela bavit. Úvod se povedl hostující Vápence, v 17. minutě to bylo 0:2, když se o obě branky postaral Kincl. Zanedlouho odpověděl Drábek a dvěma slepenými góly otočil průběh Martinkovič, jenže na konci poločasu vyrovnal Kadlec. Průběh jako na kolotoči pokračoval i ve druhém dějství, vedení si zpět na stranu Tmaně vzal Kincl, který zpečetil hattrick. Domácí Martinkovič se ale nenechal zahanbit, vstřelil další dvě branky a celkem čtyřmi góly pomohl Praskolesům k výhře 5:4.

Trubín podruhé zdolal Drozdov o gól

Už v neděli proti sobě nastoupily v utkání okresního přeboru Trubín a Drozdov. Skončilo 1:0 a začátek pohárového utkání vyšel také lépe domácímu Freyburgu. Už ve 2. minutě šel totiž po chybě v obraně zásluhou Piskáčka do vedení. Na konci poločasu se hosté dožadovali penalty, ta se ale pískala až za několik okamžiků na druhé straně hřiště pro hraní rukou. Gracias ji proměnil a Drozdov čekal ve druhé pětačtyřiceti minutovce těžký úkol. I přes několik šancí se povedlo snížit až v 88. minutě Volrábem, který šel po chybě obránce sám a Hejcmanovi nasadil jesle. Ten už ale žádné drama nepřipustil a Drozdov podruhé za sebou odjíždí z Trubína s prohrou.

Libomyšl si zajela na Chyňavu pro debakl

Fotbalisté Libomyšle neodehráli ještě ani jeden zápas IV. B třídy a hned jim los poháru nadělil obrovskou výzvu v podobě Chyňavy, která má za sebou dva zápasy okresního přeboru. První poločas vypadal pro hostující Litavan ještě příznivě, po brankách Hebedy a Husáka sice prohrával 2:0, o snížení se ale postaral Machník. Ve druhém dějství ale přišla pořádná sprcha, za domácí se prosadili Kliment, znovu Hebeda s Husákem, Lukášek, Trnka a Rigo. Vlastní gól si v závěru ještě vstřelil Špalek. Konečný výsledek 9:1 vypadá po milosrdném poločasovém stavu hrozivě, rozdíl dvou soutěží se ale musel projevit.

Žebrák znovu o gól porazil nově založený tým

Na hřišti v Drozdově se odehrál pohárový zápas mezi Žebrákem a Sokolem-Králův Dvůr, kam po nepřihlášení Zdejciny do IV. A třídy přestoupila spousta hráčů a právě ve IV. A třídě budou nastupovat i za Sokol. První zásah si připsal střelec „domácího“ Spartaku Bednárik, na konci poločasu vyrovnal Weiss. O výhře 2:1 rozhodl v 59. minutě patnáctiletý Jakub Kováč. Žebrák potvrdil roli favorita a postupuje.

Osov nestačil na mladíky ze Všeradic

Pět hráčů mladších než sedmnáct let nastoupilo v základní sestavě za Všeradice na hřišti Osova. A vedlo se jim dobře, protože už ve 12. minutě bylo skóre 0:2, prosadili se Černý a Anděl. Domácím se nepodařilo zápas zdramatizovat a když v 67. minutě zvýšil na 0:3 šestnáctiletý Budil, o postupujícím bylo jasno.

Vojtěch Fairaisl