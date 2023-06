V nejnižší soutěži se sice trefili hráči čtyřikrát, ale v Deníku jsme dali přednost okresnímu přeboru, v němž se trefili fotbalisté třikrát. Volba kanonýra Deníku padla na stašovského Milana Hrudku, který nastřílel hattrick do sítě Žebráku.

Milan Hrudka nastřílel hattrick. | Foto: archiv Milana Hrudky

Se Žebrákem je to pro Stašov vždycky prestižní utkání, brali jste to tak?

Musím potvrdit, že trochu pikantní zápas to pro nás opravdu je. Část našeho týmu pochází ať už fotbalově nebo bydlištěm ze Žebráka a chtějí je za každou cenu porazit.

Vyhráli jste 6:0. Byl Spartak tak odevzdaný nebo se Stašovu utkání hodně vydařilo?

Nám se utkání opravdu vydařilo, dali jsme rychlý gól po sraženém centru Tomáše Carvána a utkání jsme měli po celý jeho průběh pod kontrolou.

Vsítil jste tři góly, který byl nejhezčí?

Asi ten poslední, kdy jsem sebral vyražený balon brankářem a z úhlu jsem ho prostřelil za pomoci přední tyče.

Jaké byly oslavy a co vás to bude stát do kasy?

Oslava proběhla již tradičně v naší hospodě U Vrbů. Pokladník si na mě již delší dobu brousí zuby, nebude to levná záležitost.

Cábelíci přestříleli Vltavín, chtějí ale ještě bodovat

Stašov je v pohodě v polovině tabulky, čekali jste to?

Já musím říct, že jsem to čekal a kdybychom si pár utkání nepokazili vlastní hloupostí, mohli jsme pomýšlet i na vyšší příčky. Naše pozice ale přesně reflektuje výkony na hřišti.

Už určitě plánujete dokopnou, jak bude vypadat?

Dokopná proběhne po posledním utkání sezony opět v hospodě U Vrbů, kde máme skvělý servis od člena TJ Stašov a majitele podniku, Josefa Vrby.

A ještě pohled na velký fotbal. Komu budete přát víc při finále Evropské konferenční ligy v Edenu a proč?

Musím se přiznat, že je mi obecně blízko Premier League a tak budu moc rád, když EKL vyhraje West Ham United s Tomášem Součkem a Vláďou Coufalem v čele.