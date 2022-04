Prales začíná! Očekávají se brankové hody

V jeho řadách se gólově dařilo Marku Štulíkovi, který se hned pětkrát trefil v posledním podzimním utkání proti Svaté (5:3). „Jelikož jsme po tomhle zápase měli dokopnou, tak tam padlo pár vtipných poznámek od spoluhráčů, jak je možné, že jsem se tolikrát trefil, když dokážu i netrefit prázdnou branku,“ vrátil se před jarním startem k podzimní derniéře.

Na svém kontě má čtrnáct zásahů a je v tabulce kanonýrů na čtvrtém místě. Nejvíce gólů zaznamenal lochovický Vladimír Košťálek, který se trefil hned osmnáctkrát.

Zdice B pomýšlí na postup, ale nebude to jednoduché. „Už se o to s klukama pokoušíme několik let, ale vždy nám to o pár bodíků uteklo, tak uvidíme co letos. Bohužel jsme se nevyvarovali zbytečným ztrátám během podzimu a soupeř, jakým je Vysoký Újezd, se bude těžce dohánět, jelikož mockrát body neztrácí,“ uvažuje Marek Štulík.