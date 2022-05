Ten se dostal do střelecké formy, když se trefil v obou posledních duelech. V tom s Jáchymovem ho předčil David Černý, jenž trefil hattrick, což ho bude asi něco stát. „To je otázka spíš na pokladnika. A jelikož já dal tři góly asi tak naposled v žácích, tak úplně nevím. Ale padaly hlášky, že to bude mít drahé,“ smál se Procházka.

Žebrák má nabitý program, po dohrávce s Jáchymovem sehrál zmíněný duel s Berounem B. „Pro nás to byl defakto druhý zápas během dvou dnů a co si budeme povídat, některým z nás už nějaký ten pátek bude, takže se dá říct, že nám v druhé půli docházely síly. Z mého pohledu byla první půle jasně naše. Ve druhé půli nás sice herně tlačili, ale jen po vápno. Žádnou zásadní příležitost ke vstřeleni gólu ale neměli,“ vrací se k utkání Procházka, který se spoluhráči na tréninku před Trubínem probral i vstřelené góly: „První gól jsem vsítil ala Arjen Robben. Z mé pozice levého beka, znáte to nemáš fleka hraješ beka, jsem šel do náběhu a dostal křížný centr od stopera. Dostal jsem se před jejich obránce, balón vzal na prsa a posunul jsem si ho do vápna, prohodil stopera dovnitř vápna a zakončil přes celou bránu na vzdálenou tyč. Asi nebyl pan bůh doma, a dokonce i náš trenér Míra “Pórek” ( Porsch)mě pochválil.“

Procházka se v legraci vrátil i ke druhému gólu, který vstřelil Jiří Ježdík z penalty. „Náš aut letěl až do vápna a přišel jasný faul, stažení našeho hráče v náběhu bez balónu a následovala penalta. Protože náš tradiční exekutor penalt zrovna hrál tenisový turnaj ATP Žebrák, tak ji šel kopat Ježďa a s přehledem proměnil. A jestli jsme mohli dat gólů víc? Určitě ano. V závěru bylo mraky brejkových situaci, i jsme šli ve dvou na gólmana, ale bohužel to tam už nepadlo. Tak snad jsme si něco nechali do Trubína.“

Žebrák nastoupí na hřišti čtvrtého Trubína v neděli od 17 hodin. Očekává se velká bitva o každý metr hřiště a také větší divácká kulisa. „Vyhrát určitě chceme, stejně jako celý přebor. Ale to chce asi každý, proto to hrajeme. A navíc, ono ale je jedna věc to vyhrát a druhá postoupit,“ dodal Aleš Procházka.