Podle něj by rozhodčí, velice zkušený Pavel Bidšovský, nic takového ani nedovolil. "Znám ho spoustu let a jasně vím, že na takovéto jednání ze strany hráčů nebo návštěvníků je hrozně vysazen. Pokud by k takové situaci v uvedeném zápasu došlo, určitě by to nenechal bez povšimnutí a zcela jistě by vše rázně řešil a vyvodil řádné důsledky," píše Steiner ve svém vyjádření.

Vyhrožování smrtí i údajný rasismus. Berounský fotbal má problém

A nechápe a nerozumí tomu, proč vedoucí hostujícího mužstva Josef Stojka bez poznámek podepsal za přítomnosti hlavního rozhodčího a právě Zdeňka Steinera jako hlavního pořadatele zápis o utkání. "Měl možnost upozornit rozhodčího, že došlo ze strany domácích k slovnímu napadání hostujících hráčů. To však neučinil a jsem přesvědčen, že pan Samuel Bača si vše vymyslel, aby aspoň nějakým způsobem pošpinil Sportovní klub Chyňava a hlavně hráče, příznivce a obyvatele obce. O to víc nechápu jednání některých hráčů a příznivců hostujícího mužstva, kteří po utkání navštívili náš bufet a v klidu si dali pivčo, či klobásu nebo něco jiného. Že by přešli bez povšimnutí uvedené urážky ze strany domácích, které měly směřovat proti nim? Tomu v nejmenším nevěřím a utvrzuje mě to v tom, že od pana Samuela Bači to byla čistá lež a velký výmysl," dodal Zdeněk Steiner a připojil paragraf trestního zákoníku o pomluvě.

Pokud by ho SK Chyňava chtěl prošetřit, pak už by tento problém byl řešen na jiné úrovni než na půdě Disciplinární komise OFS Beroun.