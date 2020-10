Na otázky Deníku odpovídal trenér Radek Vostárek.

Jak se projevily zkušenosti z loňské premiérové sezony v I. A třídě v té letošní?

Určité zkušenosti jsme načerpali. Nás ale trápí obrovská marodka, na kterou se nedá připravit a můžete mít zkušenosti, jaké chcete. Doufám, že se většina hráčů dá na začátek jarní sezony ze zdravotního hlediska do kupy. Tím si samozřejmě nechci stěžovat, ale je to konstatování faktu.

Kádr Chlumce se obměnil, přibližte změny a koho jste nejvíce přivítal?

Řekl bych, že kádr se hodně obměnil. Odešlo nám celkem šest hráčů, dva odešli z výkonnostních důvodů, jeden hráč šel zkusit vyšší soutěž do zahraničí, jeden hráč přerušil z rodinných důvodů kariéru a dva hráče jsme pustili na rozehrání do nižších soutěží. Celkem nám přišlo devět hráčů.

Samozřejmě, že jsme přivítali všechny posily, které přišly před anebo v průběhu sezony. Víceméně jsme všechny měli vytipované. Asi největší posila je David Červený, kterého znám již od dvanácti let, takže vím, co od něj můžeme čekat za výkony a má zkušenosti z vyšších soutěží. Bohužel nám ale také vypadl na čtyři zápasy kvůli plánované operaci.

Ze sedmi zápasů máte sedm bodů. Chtěli jste víc?

Určitě jsme chtěli více bodů. V některých zápasech jsme se připravili o body našimi chybami v začátcích utkání a pak jsme v průběhu zápasů to marně doháněli. V minulém ročníku jsme měli po sedmi kolech čtrnáct bodů, teď jenom sedm. Bohužel místo klidného středu tabulky budeme bojovat o záchranu v soutěži. Realita.

Určitě hned první vítězné utkání v Sedlci před 220 diváky bylo hodně potěšující?

Bylo to potěšující. Ten zápas byl zatím náš nejlepší v sezoně. Ale v něm se nám bohužel zranili další dva klíčoví hráči, David Vostárek a Jakub Šonka, kteří se přidali ke dvěma dlouhodobě zraněným (Schreiber, Veselý) a tím se nám do dalších zápasů rozpadla osa týmu.

Doma jste se představili pouze dvakrát. Jak vás podporují fanoušci, když mohou na zápas?

Když fanoušci mohli, tak na venkovní zápasy jezdili zhruba v deseti až patnácti lidech. Na domácích zápasech máme samozřejmě podporu daleko větší a hlasitější.

Budete pracovat v nucené pauze na vylepšení střelecké produktivity?

Paradoxně na střelecké produktivitě pracujeme v každém tréninku, ale bohužel to neprodáme v zápasech. Tam na našich hráčích leží deka. Věřím, že se po pauze nakopneme k lepším zítřkům.

Když jsme se dotkli tréninků. Trénujete? Udržuje se tým nějak v kondici?

Zatím dbáme na nařízení vlády a netrénujeme. Čekáme, kdy bude info ohledně dokončení sezony a podle toho budeme reagovat.

Jak se ti zdá nebo nezdá vynucené přerušení organizovaného sportu?

Respektuji nařízení vlády a v době, kdy nám v republice roste počet nakažených, tak to rozhodnutí chápu ve výkonnostním sportu. Co ale nechápu, proč je zakázaný profesionální venkovní sport jako takový. V této republice není přeci více testovaných lidí nežli mezi profesionálními sportovci.

A ještě kauza Strahov. Jak vnímáte zatýkání ve FAČRu a jeho dopad na fotbalové dění?

Vypadá to, že by mohly nastat velké změny ve vedení FAČR. Na náš amatérský fotbal to asi mít dopad nebude. Otázka je, proč to přišlo teď, před volbami do okresních, krajských a národních orgánů FAČR. Uvidíme.