Když se k tomu přidá zisk sedmnácti bodů (stejně má i druhý Nový Jáchymov), je z toho postavení na špici. „Je to hezké vést tabulku kanonýrů, ale pro mě je důležitý týmový výsledek. Pokud to bude možné, tak bychom rádi postoupili,“ podotkl nižborský střelec.

Za dvěma vedoucími týmy jsou v závěsu další chrti, jako třeba Žebrák. „Je to velice vyrovnané a každý zápas je úplně jiný. Nejtěžším soupeřem o prvenství bude asi Nový Jáchymov. Co se týká hráčů, tak individuálně byl na podzim nejlepší asi Michal Novák z Cembritu,“ vyzdvihl Krejča svého soupeře o titul krále střelců, když zkušený berounský útočník má pouze o jeden zásah méně než on sám.

Góly by však nepadaly bez dvorních nahrávačů. „Pro mě je to jednoznačně Filip Matějka, bez něj bych góly nedal a samozřejmě také bez celého týmu,“ řekl útočník Nižboru, který prozradil něco z kabiny: „Nejveselejšími hráči jsou asi Mára Malý a Binič. Nejpreciznější a nejtvrdší pak Filip Matějka.“

Nižbor po pár letech útlumu se vyškrábal z pralesa až na výsluní okresního přeboru, takže v klubu je cítit výborná aura. „Je u nás stálo veselo a velice dobrá atmosféra, umíme si to užít,“ pousmál se Krejča.

V nucené přestávce se stejně jako ostatní musí udržovat v kondici, i když je soutěž nadlouho přerušená. „Chodím běhat a pravidelně cvičím. A samozřejmě se těším na restart přeboru, jak já, tak celý tým,“ uvedl kanonýr.

Obdobně jako další fotbalisté a fanoušci přivítal možnost sledovat přenosy z Fortuna:ligy. „Já jsem odmala sparťan, takže nejvíce se dívám na Spartu a ze zahraničí asi nejvíc na Juventus,“ prozradil Matěj Krejča.