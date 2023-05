/KANONÝR VÍKENDU/ Šedesát minut stačilo hýskovskému Romanu Lukešovi, aby nastřílel do sítě Vysokého Újezdu čtyři góly a po dlouhé pauze se opět střelecky připomněl.

Hýskovský kanonýr Roman Lukeš. | Foto: archiv Romana Lukeše

Jedna ku deseti. Takové bylo konečné skóre duelu třetí třídy mezi Vysokým Újezdem a Hýskovem. Zatímco domácí celek se ctí soutěž dohrává, hosté jsou černým koněm jara. A to nejenom příchodem kanonýra Tomáše Lhota, který ve zmíněném zápase vstřelil také čtyři góly, ale i návratem Romana Lukeše na zelený pažit.

Třicetiletý plejer okusil v mládeži vyšší soutěže, v Hořovicích si kopl ligu, hrál také v Králově Dvoře, v obou berounských týmech ještě před jejich spojením i po něm, své střelecké schopnosti předváděl i v Žebráku, naposledy hrál za rodný Nižbor a teď po doléčení se kope za Hýskov. „Hrálo se mi výborně po roce a půl zpět znovu na hřišti s klukama. Takže jsem zase šťastnej klučík s balónem u nohy,“ neskrýval nadšení autor čtyř gólů.

„S Tomem se mi hraje výborně stejně asi jako celému týmu. Přišla s ním zase chuť fotbalu do celého Hýskova,“ vysekl poklonu spoluhráči Lhotkovi a zmínil se i o svých gólech: „Po té dlouhé odmlce byly všechny čtyři góly pro mě jako ty první a nejkrásnější.“

Blonďatý útočný démon věří, že vydrží na trávníku delší dobu než v předchozích letech. „Zranění snad pominulo. U těch kolen blaznivejch člověk nikdy neví. Ale ani třetí operace mě neodradila a vrátil jsem se zpět na hřiště. Navíc se nám narodila krásná dcerka a chtěl jsem, aby mě taky viděla na hřišti,“ našel radostný důvod návratu.

Roman Lukeš je také kuchařem, za čtyři góly mohl do kabiny něco ukuchtit, ale je to trochu jinak. „Od kuchařiny jsem utekl za covidu a teď rozvážím balíčky. Ale do kabiny jsem zrovna žádný balíček ještě nedovezl,“ usmál se.

Kolika góly na jaře rozšíří své čtyřbrankové konto? Odpověď může dát už další zápas Hýskova, který nastoupí v neděli od 17 hodin v Broumech.