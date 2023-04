/KANONÝR DENÍKU/ Jedenáct gólů v síti rezervy Oseku, osmadvacet diváků, devět branek v první půli, druhý Litavan v tabulce a sedm gólových zářezů Vladimíra Košťálka. To je resumé duelu čtvrté třídy, ve kterém Libomyšl porazil Osek B vysoko 11:0.

Fotbalisté Libomyšle se po výhře s chutí zasmáli. | Foto: Litavan Libomyšl

Sedm gólů se netrefuje každý týden, jak se vše proti Oseku B sešlo?

Tak určitě se tohle nepovede každý zápas. Důležité bylo, že jsme se sešli v plném počtu. Povedl se nám začátek zápasu, kdy jsme dali dva rychlé góly a pak už to šlo samo.

Asi jste měli stálou převahu, hráli hosté vůbec v jedenácti?

Osek k nám přijel v jedenácti lidech, tudíž neměli nikoho na střídání.

Který z gólů byly nejpovedenější?

Nejpovedenější gól byl tuším druhý nebo třetí, kdy jsem dostal balón mezi obránce, udělal kličku soupeři a vystřelil zpoza velkého vápna do levého dolního rohu. Ale určitě bych za to chtěl poděkovat klukům. Celý zápas mě zásobovali skvělými přihrávkami, kterými mě posílali samotného na brankáře.

Povedl se vám nějaký podobný kousek už dřív?

Nic podobného se mi ještě nestalo. Tuším, že nejvíc jsem dal pět gólů minulou sezonu. Možná v žácích, ale to už si nevzpomínám (úsměv).

Pojďme probrat vaší kariéru, kde jste začínal?

S fotbalem jsem začínal v Lochovicích, odkud jsme pak šli s klukama ještě do přípravky v Hořovicích. Rád vzpomínám na sezonu na Dobříši, kde jsem byl jednu sezonu. Trenéři mi dali šanci a zahrál jsem si divizi. Bohužel mi zdraví nedovolilo pokračovat na takové úrovni.

Chcete potrápit vedoucí Březovou v boji o postup?

Určitě bychom chtěli Březovou potrápit. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát a připsat si další body.

A ještě klasická otázka, co bude stát sedmička do kasy nebo už se něco událo?

S kasou zatím nic neproběhlo, ale pravděpodobně mě to nemine. Zatím jsem dal do placu pouze lahev, jak to na vesnicích bývá (smích).