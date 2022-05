„Nevěděli jsme, co od soupeře čekat po jejich zápase s Trubínem. Každopádně jsme Freyburg nechtěli následovat a jeli jsme si tam pro tři body,“ uvedl kapitán Horymíru Pavel Kalina.

Na konci první čtvrthodiny padly tři góly. „První gól jsme dali z brejku, přišel balón do běhu na Dana Nového (Karimu), ten utekl obráncům a chladnokrevně zakončil. Srovnání skóre proběhlo ale celkem rychle,“ řekl Kalina na Roubíčkovo vyrovnání. Po minutě poslal do vedení 2:1 Šemíky Jaromír Schreiber a za chvíli se trefil sám.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že ještě není konec a nesmíme nic podcenit. Chtěli jsme taky trochu nahnat skóre, což po startu druhé půle moc nevypadalo, ale nakonec to dobře dopadlo,“ řekl Pavel Kalina, který dodal: „Soupeř po čtvrtém gólů úplně odpadl, asi je i znechutilo to, že je vůbec nepodržel brankář a už to bylo jen v naší režii.“

Neumětely přivítají v sobotu od 17 hodin celek Chyňavy.