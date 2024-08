Nová sezona okresních soutěží začíná. Jaké bylo léto na úrovní Okresního fotbalového svazu? Léto bylo tradiční. Absolvovali jsme seminář rozhodčích, řešili jsme přípravy a formáty soutěží, hlavě těch mládežnických. Řešili jsme počty sudích, obsazování a tak dále. Tohle období, jakkoliv se fotbal nehraje, je nikoliv náročné ale hodně exponované v tom smyslu, že hodně věcí připravujeme z hlediska koncepce, co budeme chtít udělat během sezony nad rámec organizace soutěží a podobně. Pro nás hodně náročné léto. Měli jsme hodně témat a k tomu jsme si ještě dělali pohled zpět na Den rozvoje fotbalu, kdy si děláme výstup, co se podařilo, co nikoliv a co vylepšit tak, aby to mělo lepší zásah do fotbalových oddílů.

Letní přestávka je hodně krátká. Je něco, co vám v ní dalo hodně zabrat?

Když jsem mluvil o systémových a koncepčních krocích, tak se na každém Výkonném výboru bavíme o tom, jak by do budoucna mělo vypadat, ať už složení samotného výboru či komisí. V tomto období už připravujeme nové složení Komise rozhodčích, což je velmi zásadní pro fungování celého okresu, protože by se měla starat o aktivity z hlediska náborů. Teď jsme se o to starali především my v rámci Výkonného výboru. Je tam obsazovací úsek, což je velká alchymie, k tomu přešetřovací úsek. K tomu školení nových rozhodčích.

Co by se tedy mělo změnit?

Chtěli jsme, aby tým byl vyváženější. Máme velmi dobrého předsedu, ale chtěli jsme k němu dát ještě pár lidí, kteří do toho dají hodně energie a času tak, aby se vše posouvalo. Od zimy budeme mít nového předsedu Komise rozhodčích, šéfa obsazovacího úseku. Stávající člověk Jan Šnajdr odvedl velký kus práce, za což mu patří poděkování, věřím, že tam ještě zůstane i v jiné roli.

Na jaká témata se budete dál soustředit?

V okrese vidím vždy tři témata – rozhodčí, jejich role, pozice a četnost. Dál práce s mládeží, se kterou souvisí vzdělanost a počet trenérů. Pořád se bavíme o tom, že nemáme děti, což je ale naprostý nesmysl. Jich je spousta, chodí na nábory. Potřebujeme ale lidi, kteří se o ně budou starat tak, aby je fotbal bavil a zaujal tak, aby u toho zůstaly, což je ta největší výzva.

Jak jste na tom v oblasti rozhodčích co se týče obsazování?

Máme obsazené všechny zápasy okresního přeboru třemi rozhodčími. Ostatní III. a IV. třídy (nově ligy) máme obsazené jedním rozhodčím a k tomu máme laiky z klubů. Snažíme se na nějaké exponovanější zápasy dodat i asistenty. Za dobu, co působíme ve vedení okresu se nám podařilo přivést dost mladých rozhodčích. Je tam ale pořád nějaká mortalita těch, kteří odchází nebo u toho ti mladí nevydrží z hlediska dalších aktivit. Jejich využitelnost není taková jako u těch stávajících arbitrů. Jejich počet je takový, že zvládneme zápasy obsazovat tak, jako doposud. Proto, aby to bylo komfortní či větší variabilitu z pohledu kvality či obsazenosti potřebujeme ještě větší počet rozhodčích, což vidím jako velký problém, což je téma takřka všude. Snažím se být na všech akcích sudích. Na všech seminářích jim říkat, aby si uvědomili, že jejich role je nejenom dbát na pravidla a chránit hráče, ale také dodržovat kulturu prostředí a že oni musí být dobrým příkladem toho, jak se s těmi lidmi komunikuje. Když ostatní s nimi mluví špatně, tak je to náročné na psychiku, ale je potřeba být odolný. Jednou si to vybrali a takhle to je.

Co je tedy největším palčivým problémem ve fotbalovém prostředí v oblasti rozhodčích?

Za mě je to prostředí a svým způsobem i nastavení, protože 150 korun za zápas mladších a 250 korun za starší žáky, je něco strašného. Když chcete, aby člověk 3-4 hodiny svého času v dnešní době za tuto částku, tak je to obrovská katastrofa. I proto jsme z okresních peněz museli přidat rozhodčím, takže jsme posbírali všechny možné prostředky a navýšili jsme alespoň tohle. Pak jsme pro ně udělali bonusový program. Snažíme se finanční stránku kompenzovat, což nám přineslo pozitivní efekt. Pořád je to ale málo a ohodnocení je nastaveno špatně. Pakliže chceme, aby kultura prostředí je nějaká, tak musíme tomu člověku dát význam, že on je ochráncem pravidel a zároveň tvůrcem toho prostředí. I proto jsme začali dělat Den rozvoje fotbalu, abychom přitáhli co nejvíc trenérů, hráčů a rodičů a tam jim vysvětlili základní principy výchovy a vývoje hráče základních aspektů v jednotlivých kategorií a podobně. K tomu jim navíc ukázali práci rozhodčího. Máme tam interaktivní systém, kde si všichni mohou vyzkoušet základní úkony jako mávání ofsajdu. Hned pak dostanou zpětnou vazbu. Tam se snažíme lidi vzdělávat, aby si uvědomili, že to není jednoduché a vlastní prožitek je jediný nástroj, jak si to osvojit.

Začátek sezony se blíží. Chystáte na svazu nějaké novinky?

Řešili jsme hlavně podobu mládežnických soutěží a prolínání hráčů, kdy starší může hrát v mladší kategorii, což se špatně uchopuje. Někteří trenéři toho zneužívají, jiní zase využít normálně, je to složitý proces. Chystáme nové webové stránky. Jinak jsme se zaměřovali především na reformu naších komisí a aparátu, který se stará o soutěže. Nadále máme pro kluby možnost využití veo kamery. Pro ně i pro hráče je zajímavé je, že se můžou vidět perspektivě, která se přibližuje závěru televizní kamery. Také se už připravujeme na Valnou hromadu. Trošku jsem doufal, že se miniokresy Berounsko a Hořovicko podaří víc zcelit. Pořád mám intenci, abychom se dokázali potkat všichni a konstruktivně se pobavit, kdo by měl ve vedení okresu fungovat, aby kluby s tím byly spokojené. Pro mě hodně silné téma, kterému se věnuji.

Jak moc vás zasáhla reorganizace soutěží, která proběhla v létě?

Vzhledem k tomu, že se v našem případě jednalo pouze o dva kluby, tak nijak dramaticky. Snažím se na tyto věci dívat jako na celek. V rámci potřeb fotbalu se musí řešit situace udržitelnosti na okresní úrovni, krajské. K tomu musí řešit téma výkonnosti, kvality a elity tedy rozvoje talentu. U nás přemýšlíme nad tím, jestli máme 200 klubů, které pracují s talentovanou mládeží, což znamená přibližně 5 000 hráčů. Kdyby tomu tak bylo, tak za několik let vyhrajeme mistrovství světa. Bohužel říkáme talentovaná mládež čemukoliv a tohle potřebujeme oddělit. Kde je potřeba soutěže zúžit a zefektivnit, tak to musíme udělat. Tohle je téma, které by mělo být hlavním bodem českého fotbalu. Velmi pečlivě je popsat a připravit koncept, jak těmto problémům čelit a řešit je. Jedním z problémů tady bude, že musí dojít k reformě struktur kraj/okres. Tak jako chybí hráči, tak chybí funkcionáři a do budoucna bude tohle zesilovat. Ty kroky jsou potřeba dělat a bude jich potřeba ještě víc. Těch kroků potřeba ještě mnohem, protože fotbal celkovou reformu potřebuje.

Řeší restrukturalizace vůbec něco, nebo bude potřeba v budoucnu další řez?

V tuhle chvíli řeší jeden detail. V kontextu toho, co jsem řekl, budeme muset řešit udržitelnost a moment, kdy jdeme do úzkého trychtýře v rámci rozvoje talentu a směřování k elitě, reprezentaci. Tam je potřeba, aby si profesionální fotbal sedl s tím výkonnostním a začal vnímat to, co jsou potřeby výkonnostního fotbalu a dal lidem prostor ty věci pojmenovat a aby byli vyslyšeni. Tohle je teprve start a bude potřeba reforma nejen sportovní struktury, ale i funkcionářské. Je hlavně potřeba, aby se opatření udělala pečlivě a dlouhodobě. Něco začneme a po 2-3 letech to zasekneme a nikdy se nemůže projevit výsledek, protože proces utneme dřív, než dojde ke změně.

Jsme na prahu nové okresní sezony. Jaká bude?

Doufám, že bude zajímavá. Podařilo se zapracovat na doplnění týmu na všech úrovních. Zároveň mám hodně dobrý pocit, že se nám podařilo dostat vzdělání mezi mládežnické trenéry. I díky práci klubů narůstají mládežnické kategorie. V tuhle chvíli nekoukám na nejbližší zápasy, ale kam se nám to posouvá v dlouhodobějším horizontu. Teď je jenom potřeba pomoct systémově ohodnotit trenéry. Tahle sezona bude zajímavější než ta loňská. Postupně dochází k tomu, že mládež dorůstá a věřím, že se následně podaří týmy omladit, když u toho vydrží.

Co by mělo být největším lákadlem pro fanoušky, aby přišli na okresní fotbal?

Vyrovnanost. Bude tam celá řada nových hráčů v různých oddílech. K tomu někteří mladí. Tohle je za mě to nejzajímavější. Pokud ještě příští rok budeme ve funkcích, tak bychom chtěli směřovat k tomu, abychom v červnu udělali velkou akci pro všechny, kde by mělo být i finále poháru a uskutečnit jednu velkou show.