Neumětely – ČLU Beroun B 4:1 (3:0)

Úvodní utkání se Šemíkům povedlo. „Nejvíc potěšující ale bylo, že se to konečně zase rozjelo a můžeme si o víkendu udělat žízeň. Samozřejmě tři body na úvod soutěže jsou strašně důležité, máme se od čeho odpíchnout a chce to v tom pokračovat,“ vrací se k utkání domácí Daniel Nový.

O půli jeho tým vedl nad rezervou Českého lva-Unionu 3:0. „Půle se nám povedla, nicméně to mohlo být klidně 6:0. Jenže moje zakončení nestálo bohužel za nic, naštěstí klukům to tam padalo a tak se šlo do kabin se slušným náskokem,“ řekl útočník Horymíru.

Ve druhé půli už padly jen dvě branky, po jedné na každé straně. Paradoxní je, že oba góly byly vstřeleny v 50. minutě. „O půli jsme si řekli, že to zahrajeme na klid a bez chyb hlavně vzadu. To se nám nepovedlo a po pěti minutách při hrubce Fráji (Dana Frajera) jsme inkasovali. Nicméně hned z rozehry jsme se dohodli s Kalinčukem (Pavlem Kalinou), že mě pošle za beky. Vyšlo to, nikdo se nechytil, já už si jen položil gólmana a vsítil do prázdné,“ měl důvod ke spokojenosti Daniel Nový.

Branky: 13. Kalina, 30. Vršecký, 37. Šebek Jar., 50. Nový - 50. Bíllý. Rozhodčí: Hájek, Ehl, Špicl M. ŽK: Kiml, Laštovička – Slabý. Diváků: 50.

Program na další kolo: Žebrák – Neumětely (sobota 17:00, rozhodčí Kareš, Franc, Plecitý), ČLU Beroun B – Drozdov (neděle 17:00, rozhodčí Palič, Kareš, Šnajdr).