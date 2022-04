Hodně sledovaný duel prvního Žebráku na hřišti Neumětel rozhodla jediná branka v podání domácího Jana Klimta ve 28. minutě. „Po autu soupeře jsme vybojovali balón a třemi přihrávkami jsme se dostali až k brance, kde Honza dával do prázdné branky,“ popsal rozhodující gól Jaromír Schreiber. V utkání šlo o hodně a bylo to na place znát. „Utkání to bylo fyzicky náročné, hodně tvrdých soubojů,“ řekl hráč Neumětel.

K vidění byly i červené karty. V 68. minutě je obdrželi domácí Daniel Frajer a hostující Kamil Svoboda. „Po odpískání, které nebylo moc slyšet, došlo k souboji a Kamil poté chytil Dana Frajera, který ležel na zemi, pod krkem,“ viděl situaci domácí hráč. Třetí červenou kartu obdržel v 93. minutě střídající žebrácký Ivo Kučera. Neumětely mají na vedoucí Trubín dvoubodovou ztrátu a stále pomýšlí na mistrovský titul. „Určitě, chceme okresní přebor vyhrát,“ přeje si Jaromír Schreiber.

Petr Himl musel do branky, premiéra byla vítězná

S číslem jedna nastoupil do branky hořovické rezervy Petr Himl. Ten už v minulém dějství okresního přeboru za béčko hrál, teď ale putoval do branky. „Na postu brankáře byla veliká marodka. Trenér B týmu Jaroslav Kuchař mě oslovil, jestli bych to zvládl. Řekl jsem, že jasně, není problém. Vzhledem k mým problémům s koleny jsem v brance už párkrát byl, ale to jen na malé kopané,“ prozradil důvody svého postu bývalý kouč A týmu Hořovic.

Jeho tým vedl na Chyňavě už 4:0, nakonec Hořovice B vyhrály 4:3. „Určitě jsem mohl nějaký gól chytit. Dostal jsem laciný gól ze střely za vápnem. Myslím, že jsem stál mimo branku. Také jsem ale udělal penaltu, kterou jsem chytil. To mě potěšilo,“ usmíval se Himl. Po selance přišlo drama, Hořovice B to ale zvládly a odvezly si tři body. „Penalta, tečovaná střela z trestného kopu a potom ta moje chyba utkání zdramatizovaly. Zranil se dvougólový Vojta Zítek, takže jsme pár minut do konce dohrávali o deseti,“ dodal důvody dramatu Petr Himl.

Zaječov dal búra Nižboru a je blízko nejlepším

Nižbor začal v Zaječově dobře, když se ujal vedení Filipem Matějkou. „Soupeř se do dostal do vedení po našem zbytečném faulu před hranicí vápna. Hráč Nižbora zahrál krásný přímý kop, ale vůbec nás to nezneklidnilo, už před jejich gólem jsme nějaké šance měli a věděli jsme, že když budeme pokračovat, tak šance přijdou a nějakou proměníme,“ řekl domácí Tomáš Braun.

O půli už Zaječov vedl 2:1. „Věřil jsem ve výhru, utkání jsme víceméně měli pod kontrolou celou dobu, takže bylo jen otázkou času, kdy těch gólů přidáme více. Výhru jsme už potřebovali jako sůl,“ uvedl dvougólový střelec, který významně přispěl k výhře 5:1.

„Nejhezčí branka se vybírá těžko, všechny góly byly dobré, ať už střela z vápna Chvojkyho, Ládi Koláře krásná nahrávka před branku, kterou Šimi (Šimůnek) jen dorazil do prázdné svatyně. Nebo opět Láďa Kolář míč za obranou na mě, ve vápně jsem obehrál brankáře a dával do prázdné. Každopádně důležitá je výhra. Teď nás čeká vedoucí tým tabulky Trubín. Snad se dají dohromady další zranění hráči, vrátíme soupeři porážku z podzimní části a udržíme se na předních příčkách. Tabulka je hrozně vyrovnaná a několik zaváhání stojí rychlý pád o několik pozic dolů,“ ví dobře Tomáš Braun.

Karlštejn je stále na zisku pouhého bodu

S cílem konečně zabodovat po výhře nastupovali hráči Karlštejna doma proti Tetínu. Jenže hostující Jiří Michalík je zaskočil už v šesté minutě, hosté pak navíc přidali další dva góly a vyhráli 3:0 „Utkání rozhodly naše individuální chyby v obraně, které Tetín dokázal potrestat. Bohužel v ofenzivě jsme na to, abychom mohli pomýšlet na body, předvedli strašně málo," smutnil vedoucí karlštejnského týmu Michal Šaman.