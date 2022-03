Vedoucí Neumětely padly doma s berounským Cembritem 0:2. „Připravujeme se na prvního stejně jako na každé jiné utkání. Nebyl to pro nás jednoduchý zápas, protože jsme nebyli kompletní. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a neinkasovat branku, což se nám povedlo i díky gólmanovi Ilkovi, který nás podržel v důležitých situaci,“ řekl střelec obou gólů Závodí Michal Novák.

„První branku jsem dal tak, že Zdeněk Nápravník vystřelil zpoza velkého vápna a brankář to neudržel v náruči. Já byl ve správný čas na správném místě a doklepl jsem balon do brány,“ usmíval se kanonýr, který popsal i svůj druhý zásah: „Druhou branku jsem dal po krásném pasu mezi obránci a de facto jsem šel sám z půlky půlky na brankáře, tak jsem udělal kličku a dával do prázdné branky.“

Neumětely dohrávaly o deseti od 35. minuty bez vyloučeného Jana Kimla, což mohla být pro hosty výhoda. „Nevím jestli to úplně pomohlo, ale byli jsme za to rádi,“ řekl Novák, jenž dodal: „Terén nebyl vůbec dobrý, balony odskakovaly a nedalo se na tom vůbec kombinovat. Ve druhé půli domácí vše vrhli do útoku a myslím si, že nás i chvilkami přehrávali. Nakonec jsme to ale zvládli a byli jsme i rádi. Musím říct, že nás hodně povzbuzovali naši výborní fanoušci, které máme.“

Zdice nečekaně otočily zápas s Podlesím, za body šly nekompromisně

Neumětely i přes porážku zůstávají první s jednobodovým náskokem před Žebrákem a Trubínem, Cembrit je na páté příčce. „Chceme na jaře hrát důstojný a líbivý fotbal s vítězným výsledkem pro naše skvělé fanoušky,“ dodal Michal Novák.

Spartak zaskočil Karlštejn poločasovými nástupy

Žebrák si s chutí zastřílel v Karlštejně, kde uštědřil domácím půltucet (1:6). „Doplatili jsme na špatné vstupy do obou poločasů. V 7. minutě jsme prohrávali 0:2 a v prvních dvou minutách druhé půle jsme rychle inkasovali další dvě branky. Žebrák utkání kontroloval. Za rozhodnutého stavu soupeř polevil a nám se naskytlo několik šancí ke kosmetické úpravě výsledku, ale trefili jsme se jen jednou. Spartak zaslouženě odváží tři body," smutně uznal vedoucí karlštejnského týmu Michal Šaman.

Čechie v přestřelce vyloupila Trubín

Úvodní gól zápasu mezi Trubínem a Novým Jáchymovem vstřelil trochu symbolicky hostující Jakub Krob. „Se spoustou kluků se známe vlastně od přípravky v Králově Dvoře, takže tam mám hodně známých a samozřejmě už to byl důvod, proč jsem se do Trubína těšil a věřil, že tam nějaký bod získáme a budeme odjíždět spokojeni. To se nám nakonec povedlo a získali jsme tři body,“ byl spokojen po výhře 3:2.

Svůj gól vstřelil ve 21. minutě. „Dostal se ke mně odražený míč za vápnem a z jedničky se mi ho podařilo trefit. Myslím, že se divákům musel líbit,“ zubil se Krob. Do půle padly ještě tři góly a týmy šly do kabin za stavu 2:2. „Pro diváka je to v Trubíně pokaždé zajímavé, protože je tam malé hřiště, hodně kontaktů. Takže je to tam často i vyhrocené, což nebylo výjimkou, ale vše bylo naprosto v pohodě a žádné záludnosti tam nebyly. O půli jsme si řekli, že to zkusíme více zjednodušit, protože terén v Trubíne je prostě opravdu špatný a zkusíme dát gól, což se nám nakonec podařilo,“ uvedl záložník Čechie.

Hned po obrátce šel předčasně pod sprchy turbínský lídr radek Klička. „Byl vyloučen po druhé žluté kartě za protesty, když se domníval, že při akci, při které byl faulován ve vápně Honza Morstein, předcházel ofsajd, což se dohadovali i s druhým pomezním při druhém gólu a bohužel jeho reakce byla nepřiměřená. Cihelkovi penaltu domácí brankáře Honza Váca vyrazil, ale bohužel pro něj pouze znovu k Tomáši Cihelkovi, který vyražený míč dorazil do branky. Vyloučení Radka nám bohužel nepomohlo, protože jsme přestali úplně hrát a soupeř byl od té doby lepší, měl paradoxně i více ze hry a vytvořil si i nějaké šance, ale naštěstí nás podržel gólman Zdeněk Merhout a neinkasovali jsme. Ke konci, kdy už hrál Trubín hodně otevřeně, tak jsme si vytvořili několik šanci i my, ale vyřešili jsme je katastrofálně,“ popsal druhou půli Jakub Krob.

Béčko Hořovic vyhrálo v Zaječově i v deseti lidech

Největší návštěva prvního jarního kola přišla do Zaječova, kde bylo zvědavo na výkon domácích a hořovického béčka 150 diváků. Ti viděli výhru hostů 2:0. „Do zápasu jsme šli s jasným cílem, a to vyhrát, nic jiného jsme si nepřipouštěli. Samozřejmě jsme věděli, že tam hraje pár bývalých spoluhráčů, tím spíš jsme věděli, co od nich čekat. Věděli jsme, že nám nic nedají zadarmo ba naopak nám budou chtít vrátit naši domácí výhru,“ věděl dobře střelce první branky hostů Pavel Novák.

Jeho gól padl šest minut před přestávkou. „Gól padl po vhazování cca dva metry před velkým vápnem, když Venca Mencl vhodil míč až do vápna, po odrazu od země jsem si ho na úrovni penalty zpracoval na prsou a z otočky jsem ho levačkou umístil přesně k tyči,“ popsal branku Novák.

Luděk Kaufman: Pomohlo nám střídání, pak už jsme Velim k ničemu nepustil

V 67. minutě přišla pro Hořovice B komplikace, když sudí řešil konflikt mezi Braunem a Kuchařem žlutými kartami. Pro hořovického hráče to byla v utkání už druhá. „Bylo to potom, co na něho odpískali faul a začala na zemi mezi ním a protihráčem menší rozepře. Ovšem do té se přidal další zaječovský hráč, se kterým rozepře pokračovala, ten ale za to obdržel jen žlutou kartu, na rozdíl od našeho spoluhráče,“ přidal svůj pohled Pavel Novák.

„Z naší strany jsme ale určitě nebyli nervózní, šli jsme si za jasným cílem,“ uvedl Novák, který uvítal druhý gól v zaječovské síti v podání Martina Veselého: „Ve výhru jsem věřil už za stavu 1:0 a navíc, když spoluhráč Veselý dal nádherný gól z přímého kopu, tak už jsem věřil, že to určitě dokopeme, i když jsme hráli o deseti.“