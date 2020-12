1. Má Slavia na to přejít přes přední anglický celek?

2. Na co si bude muset dám tým trenéra Trpišovského v soubojích s Leicesterem největší pozor?

3. Pokud to půjde, budete sledovat domácí zápas v hledišti a letěl(a) byste případně i do Anglie? Pokud ne, kde budete duely Evropské ligy sledovat?

Tomáš Slavík (Loděnice)

1. Jasně. Rozhodne červenobílá síla!

2. Nejvíc? Na Covid a Vardyho.

3. Ano, pokud to podmínky dovolí, budu v hledišti. A poletím i do Anglie. Když bude nejhůře, televize to jistí.

Václav Vokáč (Komárov)

1. Samozřejmě je to strašně těžký soupeř. Už jsme se však několikrát přesvědčili, že Slavie může hrát s kýmkoliv. Věřím, že Jindra je skvěle nachystá, v zimě ještě posílíme, sejde se vše fotbalové a postoupíme.

2. Hlavně na jejich herní styl a rychlost. Viděl jsem je v pár zápasech hrát. Určitě bych vyzdvihl Vardyho, toho bude uhlídat těžké.

3. Určitě jako stálý pernamentkář bych na domácí zápas byl v hledišti a přemýšlím, že bych se jel podívat i do Anglie s výjezdem Slavie. Ale bohužel kvůli téhle covidové době to nevyjde, takže asi doma u televize.

František Mraček (Ptákov)

1. Těžko říct, ale když zavzpomínám třeba na zápasy s Chelsea, Sevillou, Barcelonou nebo Dortmundem, tak i přes velké změny v kádru oproti těmto zápasům si myslím, že na to Slavia určitě má. Přece jen je to kulatý a každý zápas může dopadnout jakkoliv.

2. Na co si dát pozor? Tak určitě na zbytečné chyby a fauly, to tyhle mančafty umí trestat a prostě hrát v klidu to svoje. Největší hrozbou bude asi Jamie Vardy, ale ja zůstávám klidný, kluci umí vynulovat větší hvězdy než je Vardy, třeba Messiho nebo Lukaka (smích).

3. Samozřejmě bych to moc rád sledoval v hledišti, nejlíp na tribuně sever a pořádně zafandil, Tyhle časy už mi dost chybí (spiklenecky) a určitě bych chtěl být u toho i v Anglii. Ale těžko říct, jestli budu mít tu možnost se tam vypravit. Jinak budu muset zápasy sledovat v hospodě s kamarády, jestli už to tahle divná doba dovolí. Nebo doma (smutně).

Ivana Kaufmanová (Hořovice)

1. Pokud se vše sejde - forma, zdraví, optimální sestava a štěstí - tak určitě postoupíme.

2. Nevím přesně, chce se mi říct na vše, ale asi nejvíce na rychlé brejky.

3. Na domácí zápas bych určitě šla, ven ne.

Jiří Klekner (Zaječov)

1. Ač jako slávista bych rád napsal, že šance jsou padesát na padesát a oba týmy začínají vždy od nuly, tak si myslím, že Slavia nemá šanci přejít přes tento anglický tým. Míč je sice kulatý a stát se může cokoliv, ale zázraky se moc nedějí (úsměv). Kvalita je jednoznačně na straně Leicesteru a v porovnání se Slavií, které se tedy poslední dobou daří nejlíp ze všech klubů České republiky, je ta kvalita opravdu markantní!

2. Skvěle hraje James Maddison a jednoznačně největší hrozba je Jamie Vardy.

3. Zápas budu sledovat v pohodlí domova s rodinou, a to jak domácí zápas, tak odvetu.