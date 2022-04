Hned v úvodní minutě duelu Žebráku s Chyňavou (5:0) dali domácí gól, což mu přispělo k velké pohodě. „Je to tak, povedlo se nám to podruhé za sebou dát hned v první minutě gól a to nás ihned dostalo do herní pohody. Mohli jsme pak diktovat hru po celý zbytek zápasu,“ pokyvoval spokojený brankář Žebráku Marek Hnízdil.

Zajímavostí utkání bylo, že všech pět gólů vstřelili Svobodové, Petr tři, Kamil dva. Přízeň to ale ní. Kamil zamířil do Žebráku už před nějakým časem ze Zdic, Petr přišel z Králova Dvora. „Je dobré, že se posadilo naše duo Svoboda. Petr k nám přišel z Králova Dvora pomoct dávat góly, což se mu celkem daří, za což jsem já a celý zbytek týmu rádi, že se na něj můžeme spolehnout,“ usmíval se Hnízdil, který si připsal nulu na savém kontě: „Za nulu jsem vždy rád, ale důležité jsou pro mě tři body, jinak v zápase jsem nemusel řešit nějakou vážnější situaci, obrana fungovala dobře.“

V dalším kole jede Žebrák na půdu podzimního půlmistra Neumětel, který přišel o prvenství po prohře na hřišti béčka ČLU Beroun v poměru 1:2. „De facto se hraje o šest bodů, musíme tam urvat co nejlepší výsledek, abychom se udrželi na špici tabulky. Tento zápas patří z našeho hlediska k jednomu z klíčových utkání z jarní fáze,“ ví dobře Marek Hnízdil.

Jakub Hála měl radost z prvního gólu za Trubín

Fotbalisté Freyburgu zpytovali celý týden svědomí po úvodní jarní prohře od Nového Jáchymova. „Popravdě jsme si nepředstavovali, že prohrajeme první zápas. Chtěli jsme vyhrát a zajistit si tím dvoubodový náskok a být první v tabulce, ale to se nepovedlo. Byli jsme z toho naštvaní, ale nedalo se nic dělat. Řekli jsme si, že v Nižboru musíme vyhrát a to se nám naštěstí povedlo. Doufáme v to, že nám to takhle půjde dále,“ řekl jeden ze střelců šesti branek do sítě Nižboru Jakub Hála.

Trubín vyhrál na půdě soupeře vysoko 6:0. „Tlačili jsme Nižbor celý zápas. Domácí měli taky nějaké šance, ale naštěstí se jim nepodařilo šance proměnit. Za mě jsme měli jasnou převahu celý zápas,“ viděl dění na hřišti Hála, který zvyšoval na 5:0: „Můj gól padl hned dvě minuty potom, co jsem šel na hřiště. Než jsem se stihl rozkoukat, našel mě přesným pasem David Vokáč a já jsem trefil balón hlavou do branky. Měl jsem radost, byl to můj první gól za Trubín.“

Nahrávající David Vokáč kromě asistencí střílel i branky, když dosáhl na hattrick. „Davidovi to teď střílí slušně. Hattrick po zápase oslavil. Myslím si, že nemusí dávat do kasy nic. Stačí, když mu to bude střílet pořád stejně, dá co nejvíce gólů a pomůže nám k dalším výhrám. Pozápasové oslavy jsem se bohužel nezúčastnil, ale věřím, že to kluci oslavili řádně. Výhra 6:0 není každý den,“ dodal Jakub Hála.

Jan Morstein na postup nemyslí

Jen o horší skóre je Nový Jáchymov s Hořovicemi B až na pátém místě po duelu se zachraňujícím se Stašovem, kterému nasázel na jeho půdě čtyři branky. „Neměli jsme v plánu soupeře vyloženě nějak zaskočit, ale jednoduše dát brzy gól, abychom mohli hrát v klidu. To se nám do desáté minuty moc nedařilo. Nehráli jsme jak umíme,“ přiznal střelce dvou branek Čechie Jan Morstein.

Jako první se však z gólu radoval jeho spoluhráč Lukáš Patera. „Po prvním gólu bylo ještě několik šancí, které jsme neproměnili, hlavně teda já,“ pousmál se Morstein, který dodal: „Takže Stašov cítil, že může ještě vyrovnat. Šance nějaké domácí měli a my měli i trochu štěstí, že ta největší, při které byl jejich útočník zfaulován, byla za vápnem a skončila jen žlutou kartou.“

Novojáchymovský kanonýr vstřelil dva góly. „První gól padl hlavou po krásném centru Lukáše Patery, druhý po nahrávce Tomáše Frydrycha a úniku z poloviny hřiště na brankáře. Ten mimochodem chytal velmi dobře,“ vysekl poklonu stašovskému Richardu Lhotákovi.

Nový Jáchymov je ve hře o přebornický titul. „Na postup ale vůbec nemyslíme, hrajeme okres, se kterým jsme spokojeni a jak říká náš trenér: Budeme atakovat přední příčky,“ dodal Jan Morstein.