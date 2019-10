Žebrák - Hořovicko B 3:1

Týmy se dlouho testovaly, lépe začali hosté, když v 15. minutě se Novák uvedl výbornou průnikovou přihrávkou a k tyči pohotově Václav Koten překonal brankáře Mojžíše - 0:1. Ve 25. minutě v malém vápně hlavičkoval domácí Herejt do tyče. V 31. minutě získali domácí zásluhou důrazu na hraně šestnáctky odražený míč a A. Vokáč střelou přes celou branku perfektně trefil na 1:1. I po přestávce byl Žebrák aktivnější a trpělivější. V 53. minutě se přítomní divili, kam jde Spousta s míčem, bylo to totiž podél šířky šestnáctky, kdy si jej naváděl a pojednou z 18 metrů nevídaně přesnou střelou do horního růžku všechny umlčel - 2:1. V 77. minutě po promáchnutí obránce se k němu dostal D. Pergl a dal pojistku na 3:1. V závěrečné čtvrthodině se objevil chaos v obranné fázi hostí a ti mohou jen děkovat brankáři Matěji Kotenovi. Utkání se vydařilo i rozhodčímu Michalu Pánkovi.

Trubín - Cembrit 3:2

Málo vídaný úvodní tlak v podání Trubína dokonale soupeře zaskočil, ten se z toho nevzpamatoval po celý poločas. Domácí přitom zahodili čtyři tutovky. Po změně stran se Cembrit výrazně zlepšil, až to vypadalo, že neodjede s prázdnou. Oba týmy hrály momentálně v nejsilnějších sestavách. Jenže v úvodu to byl souboj domácích hráčů s brankářem Ilkem, který se několikrát vyznamenal. V 31. minutě Maleček vysunul Vokáče, jenž z jednoho metru propasíroval u tyče ušmudlaný gól - 1:0. Za chvíli se R. Klička elegantně uvolnil přes dva protihráče a krásně zamířil pod břevno - 2:0. Po změně stran se v 52. minutě po rozehrávce Helebranta rozhodl stoper Šťastný k dalekonosné střele z 33 metrů a ta skončila pouť nádherně pod břevnem - 2:1. Po chvíli Landa vysunul do ideální pozice Palusku, který z očí do očí brankáři nedal. Závodí se viditelně zlepšilo a dokázalo vyrovnat, jenže gól neplatil pro ofsajd, který se hostům nepozdával. V 80. minutě šli do souboje na dlouhý pas Vokáč s gólmanem Ilkem, podle hostů předcházel šlapák útočníka, po střetu se však kopala penalta. R. Klička nabídkou nepohrdl a s jistotou proměnil na 3:1 V 92. minutě zahrál precizně trestný kop přes zeď Malý a snížil na 3:2.

Karlštejn - Neumětely 2:1

V prvním poločase jasně kralovaly Neumětely, po obrátce se domácí výrazně zlepšili a o jejich výhře rozhodly individuální chyby v zadních řadách soupeře. Domácí brankář Kliment nestačil pouze na dorážku v 41. minutě v podání Kaliny. Karlštejn poměrně brzy po obrátce srovnal skóre, když v 58. minutě k tomu přispěl nepovedený výkop brankáře a Jiří Kučera krásnou střelou vymetl šibenici - 1:1. Hostující Hejduk pak nastřelil v tutovce brankáře Klimenta, trest přišel v 85. minutě, kdy domácí zahrávali ze strany standardku, v malém vápně obrana hostů nechala tři volné hráče a nejdůraznější byl Klusák, jenž na dlouhou nohu dorážel. „Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, skóre jsme museli otáčet. Díky bojovnosti podpořené skvělým výkonem Lukáše Klimenta v brance nakonec bereme velmi cenné tři body," řekl vítězný Michal Šaman.

Stašov - Tetín 3:0

Do poločasu byli domácí po všech stránkách lepším týmem. Ve 21. minutě se ideálně vydařil únik T. Eichenmanna - 1:0. V 35. minutě po dobře zahraném rohovém kopu udeřil hlavou Barborka - 2:0. Druhý poločas byl přece jen vyrovnanější, jenže Tetín přibrzdilo vyloučení Pavelky v 62. minutě za zmaření zjevné brankové příležitosti. V 73. minutě nejlepší hráč na hřišti T. Eichenmann unikl svým strážcům a propálil brankáře na 3:0. „Zápas to byl bojovný a Tetín jsme skoro k ničemu nepustili. Byla obnovena stoperská dvojice Ondřej Kulička a Martin Barborka, který se hned uvedl gólem po dlouhém zranění,“ radoval se dvougólový střelec Tomáš Eichenmann.

Zaječov - Březová 3:0

Domácí favorit měl celý zápas převahu, soupeř hrál z nouze klasického zaňdoura. V 35. minutě vypustil dalekonosnou střelu Sommr a její pouť skončila až v levém růžku - 1:0 Ve druhém dějství se nechal nesmyslně vyloučit březovský Vopršál a týmu uškodil. V 74. minutě si navedl na prostředek míč Sommr, jeho střelu vytěsnil brankář konečky prstů na břevno, doběhl jediný Kubička trknul hlavou tak, že brankář Košťálek stačil jen tečovat na tyč a od ní míč zapadl do sítě - 2:0. V 80. minutě se uvolnil v rozhozené obraně Kubička a našel Vurma, jenž uzavřel střelecký účet zápasu.

Chyňava - ČLU Beroun B 0:1

Tentokrát týmy nepředvedly žádný pohledný fotbal. K vidění byl spíše urputný boj uprostřed hřiště. Prakticky jediná nebezpečná střela v podání Michala Nováka mířící mezi domácí tyče rozhodla. Premiéru ve funkci trenéra Chyňavy absolvoval Zdeněk Hrubý.

Nový Jáchymov - Drozdov 2:2

Čechie byla bez pohybu, nápadu, bez dvou přesných přihrávkách po sobě. Drozdov předvedl nadšený výkon okořeněný uměním Jakuba Pichlíka. Zasloužil si dokonce vyhrát. O čtyři góly se podělili dva střelci, zmíněný Pichlík a domácí Jan Morstein.