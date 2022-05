Důležité byly ale i zápasy ohrožených týmů. Stašov udělal velký krok k záchraně, když dokázal vyhrát v Zaječově a navýšil tak při prohře Karlštejna s Novým Jáchymovem náskok na osm bodů.

Super tři body, pochvaloval si stašovský Tomáš Eichenmann

Díky brance Aleše Kučery ze druhého poločasu si Stašov přivezl ze Zaječova důležitou výhru. „Popravdě před zápasem bychom byli rádi za bod, protože jsme věděli, jak má Zaječov silný tým, že doma body neztrácí a pro nás má každý bod cenu zlata. Že máme tři body je super,“ usmíval se kapitán vítězného celku Tomáš Eichenmann.

„Rozhodují gól padl po našem rychlém přechodu do útoku, kdy Dlouhý nebo Křikava dali balón do lajny na Vondráčka, který se zbavil svého strážce a poslal přihrávku podél malého vápna. Tam nikdo z hráčů Zaječova nereagoval na míč a Kučera na zadní tyči uklidil míč do branky,“ popsal vítězný gól.

Podle šéfa stašovské kopané Václava Zavadila odehrál tým nejlepší utkání v sezoně. „Co se týče bojovnosti a odhodlání vyhrát, hlavně v druhém poločase, tak to byl náš nejlepší zápas. Musím uznat, že jsme měli i štěstí, když soupeř trefil dvakrát tyč a jednou břevno,“ přiznal kapitán Stašova.

Jeho tým přivítá v dalším kole poslední Karlštejn a tady je všechno dané. „Karlštejn máme teď doma a při pohledu na tabulku nám stačí remíza, ale na tu hrát nechceme. Všichni kluci jsou už natěšení na zápas, protože víme, o co se hraje a doufáme, že naše série neskončí,“ věří Tomáš Eichenmann.

Karlštejn se s Čechií držel jen v prvním poločase

O přestávce duelu mezi Karlštejnem a Novým Jáchymovem byl stav díky zásahu hostujícího Tomáše Frydrycha 0:1. „Poslední dobou si to děláme těžké my sami a i když je výsledek jednoznačný, tak poločas byl 0:1 a nedalo se říct, že bychom Karlštejn nějak výrazně přehrávali,“ řekl kanonýr Čechie Jan Morstein, který nakonec přispěl k výhře svého celku 6:1 hattrickem.

„Na dva góly mi z lajny přihrával krásně po zemi Lukáš Patera a já jen doklepával do branky, třetí gól padl po útěku obraně a brankáři to projelo mezi nohama,“ popsal své góly.

Střelec Nového Jáchymov je na čele tabulky střelců přeboru s 35 góly. „Na začátku sezony jsem si dal cíl třicet gólů a to už tam je, takže jsem spokojen. Nicméně byl bych radši, kdybychom někdy vyhráli s nulou než to, že dám hattrick,“ usmíval se Jan Morstein.