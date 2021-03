V sobotu jsou konečně na programu volby do OFS Beroun. Mezi kandidáty do výkonného výboru, kteří odpovídali na dotazy Deníku, byl i Štěpán Beránek.

Štěpán Beránek zrušil kandidaturu do OFS. | Foto: archív Štěpána Beránka

Kandidát se ale nakonec o funkci ucházet nebude a své vysvětlení zaslal ke zveřejnění do Deníku: „Rozhodl jsem se stáhnout kandidaturu na člena VV. Záleží mi na budoucnosti berounsko-hořovického fotbalu. Je důležité, abychom se spojili a přestali politikařit. Proto si myslím a podporuji myšlenku, že by okres neměli vést lidi bez žádné historické vazby a dlouholetých vztahů se zástupci klubů. Jsem rád, že přišlo zdravé okysličení a našla se skupina lidi, kteří jsou konstruktivní a mají dobrého kandidáta, což může opravdu pomoci v TKM co máme nejvíc rádi a děláme to ve svém volném čase. Na závěr bych chtěl všem kandidátům popřát hodně štěstí při volbě jak na předsedu, tak i do VV,“ zaslal Štěpán Beránek.