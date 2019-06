Cerhovice – Ve třetí fotbalové třídě se hrálo hodně důležité utkání v Cerhovicích, kde domácí béčko hostilo Doubravan Újezd. Hosté zvítězili 2:1 a odsoudili tak domácí do role sestupujícího týmu. Sami však ještě nemají hotovo.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Podařilo se nám vyhrát poprvé od 3. listopadu loňského roku. Úvod utkání byl celkem vyrovnaný, když se hrálo především na polovině hřiště. V 16. minutě ale náš obránce vyrobil hrůzostrašnou chybu a domácí hráč nemilosrdně trestal. Po inkasovaném gólu jsme zvýšili aktivitu a soupeře zatlačili na jeho polovinu, ale domácí stále hrozili nebezpečnými protiútoky. Ve 35. minutě se podařilo vyrovnat Výrutovi. Hned ve 2. minutě druhého poločasu se chystal protrhnout síť Leksa, ale domácí obránce mu to překazil nedovoleným zákrokem. Nařízenou penaltu s přehledem proměnil Tauš. Od této chvíle domácí mírně otevřeli obranu a my jsme si začali vytvářet hodně gólových příležitostí. Bylo až do nebe volající, co všechno nedokážeme proměnit v gól. Trest za pohrdání gólovými příležitostmi mohl přijít v poslední minutě, když po naší zbytečné ztrátě míče ve středu hřiště při nás stáli všichni svatí. Většinou nehodnotím jednotlivce, ale tentokrát musím. Super výkon podal Ondra Rácz a až do vynuceného střídání výborně organizoval hru našeho týmu Tomáš Vokůrka. Ve zbývajících dvou zápasech musíme tříbodové zisky zopakovat a doufat. Již nemáme záchranu v soutěži ve vlastních rukou,“ okomentoval utkání újezdský Petr Štika.