/FOTOGALERIE/ Milujete Spartu a jste šťastní, že konečně získala pohár mistra ligy? Nebo přejete Slavii a jste rádi, že urvala aspoň pohár? Obě krásné trofeje můžete vidět na vlastní oči a třeba se s nimi vyfotit. Slavné kluby je zapůjčily na neděli 25. června vedení Okresního fotbalového svazu Beroun, které v Hořovicích pořádá akci pro všechny milovníky fotbalu: Den pohybu a fotbalu (9:30-17:00).

Ondřej Lípa (vlevo) a Daniel Zítka z OFS Beroun. | Foto: se souhlasem OFS Beroun

Pěkný hořovický areál bude připraven přijmout kohokoliv, koho fotbal aspoň trochu zajímá, nebo chce příjemně strávit volný čas. „My víme, že fotbalová osvěta a vzdělanost není vysoká, proto podobná setkání chceme pořádat aspoň dvakrát do roka. Aby zasáhla trenéry, rodiče, rozhodčí, aby se tu potkali lidé napříč celým okresním fotbalem,“ říká šéf OFS Beroun Ondřej Lípa.

V rámci Dne pohybu a fotbalu si mohou trenéři doplnit vzdělání, protože jeden ze seminářů povede i guru českých mládežnických trenérů a metodiků Antonín Barák starší. Interaktivní zábavnou formou budou na hlavním hřišti probíhat také další semináře, nemusíte se tedy bát dlouhatánských proslovů, při který hlava padá únavou. Připraven bude rovněž dětský plácek se zaměřením na výcvik juda, gymnastických a dalších cviků.

„Budeme se věnovat všem kategoriím od přípravek, přes žáky, které bude mít na starosti zmíněný Tonda Barák a dorostence Pepa Němec, jenž hrával za Spartu i mexický Cruz Azul a znáte ho ze spolukomentování fotbalových televizních přenosů,“ láká Ondřej Lípa na skvělá jména, která se mu povedlo na Den pohybu a fotbalu nalákat.

To vše doplní na umělé trávě turnaj okresních výběrů kategorií U11 a U12, kde se kromě Berouna představí výběry okresů Příbram, Praha-západ a Plzeň-město. „Loni nás pozvali Plzeňáci, s Příbramí máme dokonce společné soutěže dětí, takže se to nabízelo. Turnaj dětí tuhle akci oživí a pro kluky je to po sezoně dobrá možnost, jak si ještě zahrát dobrý fotbal a pro některé je fajn, že když třeba nepostoupili do finálového turnaje okresních výběrů, zahrají si zajímavé zápasy tady. Proti jiným soupeřům a tedy i stylům,“ je rád další z členů výkonného výboru OFS Beroun, který má pod palcem mládežnické výběry, bývalý reprezentační brankář Daniel Zítka. „Rádi bychom touto cestou poděkovali i představitelům pražských S, kteří nám vyšli vstříc s naší žádostí o zapůjčení pohárů. Jsem moc rád, že spolupráce mezi nejvyšší a nejnižší úrovní fotbalu funguje a tohle je dobrý příklad,“ dodává Ondřej Lípa.

Mimochodem Lípa i Zítka jsou tváře fotbalové F(evoluce) a ve vedení OFS Beroun jsou tedy poměrně krátkou dobu. Oba se snaží na svém poli dál myšlenky hnutí dostat mezi lidi a fanoušky, kteří už občas bývají skeptičtí a při jakýchkoliv chybách rádi na F(evoluci) zaútočí. „Nedávno jsem se bavil s člověkem, který našemu hnutí zrovna nepřál a ten mi řekl, že je práce OFS hodně vidět a že v ní nemáme ustat, jen to chce čas. Zase je ale řada klubů, které si myslely, že vítr začne foukat na druhou stranu. Nicméně to se za nás nestane nikdy. My pojedeme uprostřed a vítr bude foukat všem stejně. Jestli s tím někdo má problém, pak je to problém pouze jeho,“ má jasno Ondřej Lípa.

Na zápasech okresních soutěží byl letos často. Zajedno hraje na Vysoký Újezd, kde žije, a za druhé objížděl utkání s novou VEO kamerou, jíž za výhodných podmínek OFS zakoupil. Kamera dovede pomocí vysokého stativu snímat kvalitně celá hřiště, umí si pamatovat důležité momenty a prakticky nepotřebuje obsluhu. „Je to věc atraktivní, ale také potřebná. Pro kluby je to dobré jako zpětná vazba jejich výkonu, kontrolní mechanismus případných chyb, ale také slouží ke vzdělávání rozhodčích a je uživatelsky příznivá,“ vypočítává plusy Ondřej Lípa.

Daniel Zítka sice jako trenér brankářů AC Sparta Praha není na tolika zápasech Berounska, přesto také něco vysledoval. „Mým hlavním poznatkem je, že soutěže hrají ve velkém počtu starší hráči. A ne 35+, ale 45+, což se mi zdá opravdu hodně. Nejsou prostě hráči, protože oproti dřívějšku je velká úmrtnost mladších hráčů. Starším sice patří respekt, že to dokáží leckdy i táhnout, ale zejména v okresním přeboru by za mě mělo být více mladších ročníků,“ říká Zítka.

Přidává i recept na změnu, k němž se vedení OFS snaží nalézt cestu. „Pohybuji se u mládeže, takže se ptám, zda chceme udělat v daném ročníkovém kolečku úspěch, nebo chceme vychovat fotbalisty, kteří až vyjdou z dorostu, tak u fotbalu zůstanou a budou ho hrát dál. To se však může povést jedině tehdy, když v mládí nebude mít s fotbalem nějakou negativní zkušenost, kterou bohužel od nás dospělých někdy získává,“ naráží na nekalosti v zápasech dětí, zejména pokřiky rodičů, nadávky trenérů, hádky funkcionářů a někdy i fyzická napadení v hledišti.

Vymýtit tohle se asi dokonale nikdy nepovede, ale vedení OFS Beroun chce, aby se situace zlepšovala. I proto pořádá akce jaká se chystá v neděli 25. června do Hořovic. Sejdou se tu lidé z různých klubů i vrstev fotbalu, promluví, získají nové poznatky, pobaví se.

„Nechci dělat kazatele, ale komunikace s lidmi se vyplácí, když jim dáte férovou zpětnou vazbu. Je to však strašně dlouhý proces,“ dodá Ondřej Lípa a spolu s Danem Zítkou zvou všechny příští neděli do Hořovic. „Kdo máte chuť pobavit se s fotbalem, určitě dorazte!“