Tlustice - Stašov 4:0

Tlustice jasně soupeře přehrála, nedala mu žádnou naději, rozhodla produktivita v úvodní půlhodině po naivní hře Stašova. V 8. minutě unikl Jelen obráncům a pravačkou trefil prakticky šibenici - 1:0. Ve 27. minutě obdržel Bláha průnikovou přihrávku, brankáře odsoudil do role „bez nároku“ a zvýšil na 2:0. Hned v 30. minutě z podobné akce vytěžil Lenkvík bezchybné zakončení na zadní tyč - 3:0. Hostů dobře zachytal brankář Čermák, jen do poločasu mohl být stav 6:1. Navíc v 43. minutě neudržel nervy zkušený harcovník Lukáš Stádník a pro urážky rozhodčího byl z hrací plochy vykázán. Stašov se v druhé půli paradoxně semknul, více bojoval a lépe bránil. Dlouho držel krok se soupeřem a inkasoval až v 80. minutě, kdy se centr Jana Ungra záhadně odrážel ve skrumáži a na správné místo jej dopravil Badarau.

Trubín - Žebrák 2:1

Magnet kola splnil očekávání hlavně po stránce nutnosti zvládnutí utkání v hlavě. Žebrák byl více podrážděnější, po herní stránce příliš nepředvedl. Trubín vyztužil obranu, hrál dobře zezadu a co měl, to proměnil. Vedení domácím přinesla 37. minutě, kdy se pískal nedovolený zákrok brankáře Filipovského jako penalta, v rozmezí sekundy mohl Vokáč dopravit do prázdné branky. Pokutový kop proměnil Radek Klička. Po změně stran v 50. minutě oslabil svůj tým hostující David Pergl vyloučením po druhé žluté kartě. V 60. minutě ze zadní pozice vyjel Kalina, obešel tři protihráče, pronikl do pokutového území, střelu mu brankář vyrazil a do odkryté svatyně skóroval Vokáč - 2:0. Dobře organizovaná obrana odolávala až do 89. minuty, kdy snížil Kuška. Závěr duelu byl hodně vyhrocený.

Chyňava - Neumětely 5:1

Chyňavské máje odloudily větší návštěvu, ale zejména šest tancujících domácích hráčů. Nečekaní byli oba strážci svatyní, hostující Vlastimil Bláha má dlouholetou brankářskou minulost a nic z ní nezapomněl, horší byla role Luboše Kosprda, který startuje v útoku za B tým. V první půli byly oba týmy bez jiskry, do druhého dějství jakoby nastoupily jiné týmy. V 53. minutě přišel nacvičený signál domácích, Daniel Steiner rozehrál přímý kop na rozběhlého Lorence, jenž ze 12 metrů přes celou branku zavěsil na 1:0. Hned v následující minutě unikl D. Steiner po levém křídle a střílený centr putoval na bratra Zdeňka, od něhož se míč doslova odrazil do prázdné branky - 2:0. V 69. minutě přišla hostující ztráta míče na polovině, ten se stal kořistí D. Steinera a následovala lahůdka pro diváky. Při ní obešel obránce, brankáře a do prázdné svatyně dal na 3:0. Za chvíli dorazil průvod májovníků a nadšeně aplaudoval dosavadní vítězný stav. V 77. minutě jejich radost znásobil centr Z. Steinera a chytré zakončení Vaňka ze 13 m znamenající 4:0. V 87. minutě Šemíci konečně překonali brankáře, když v pokutovém území pohledná kombinace Hejduka a Šebka znamenala snížení na 4:1. V 89. minutě zahrál precizně rohový kop Vaněk a u opačné tyče pečetil výsledek Buncík.

ČLU Beroun B - Nový Jáchymov 4:2

Kvalitní fotbal předvedly oba týmy, k vidění dostatek střeleckých příležitostí. Rezerva přece jen převýšila soupeře ve větší produktivitě. Rozhodla utkání během deseti minut druhé půle, když vstřelila tři branky. Oba trenéři mohli využít to nejsilnější, co mají k dispozici. Navíc domácí pustili na plac Tomáše Lhotku, nejlepšího střelce podzimní části divize A.

Drozdov - Březová 3:2

Dlouhé série obou týmů skončily, u Drozdova vítězně a u hostí prohrou. Březová bez tří hráčů základu vytěžila z minima maximum, nejvíce ji chyběl David Spousta. Naopak Drozdov poprvé na jaře v nejsilnějším složení. Útok za útokem se valil na brankáře Košťálka, který si opravdu zachytal. Domácím režíroval mistrně hru Pichlík a vzadu Větrovský zastavoval veškerou snahu soupeře. Ve 23. minutě zahrával přímý kop Dupač, nikdo míč nezískal, naopak následoval rychlý protiútok. Zatáhl jej Alex Vodička až na malé vápno a ideálně připravil pro nabíhajícího Pichlíka, jenž do odkryté branky - 1:0. V 49. minutě po autovém vhazování zatáhl míč k rohovému praporku Míčka, přízemní centr u přední tyče Šobek šikovně prodloužil na 1:1. V 53. minutě se využil Šobek nepřesnou malou domů a z úhlu dal na 1:2. Drozdov prokázal velké sebevědomí, v náporu Pichlík nastřelil břevno. I útok Štochla brankář hostů odvrátil špičkou kopačky na tyč. V 67. minutě již Štochl samostatný nájezd proměnil - 2:2. V 73. minutě ukličkoval Pichlík dva soupeře a obránce ve zmatku zahrál rukou, nařízenou penaltu bezpečně proměnil Pichlík - 3:2. V 88. minutě unikl Míčka, přetažený centr směřoval na roh malého vápna a odtud neobsazený Šobek hlavičkoval nepatrně vedle.

Broumy - Karlštejn 5:0

Broumy překvapily kolektivním výkonem, nechyběl v něm důraz, nasazení i kombinační hra. Karlštejn předvedl pouze snahu, ale ta nestačila, existovalo pouze jedno mužstvo. Recept na výhru byl jednoduchý, Broumy se konečně sešly v plném složení. Naopak soupeř se představil sotva jako firemní jedenáctka, bohužel postrádá hráčský materiál. Udeřilo ve 14. minutě, kdy centroval Lacina, hlavičkoval Jan Čermák a Cajthaml nešťastně překonal vlastního brankáře - 1:0. V 18. minutě zbytečně hostující obrana ztratila míč, Spousta krásně do uličky uvolnil Lacinu, jenž ze 13 metrů napnul síť - 2:0. Ve 26. minutě další laciná branka, když dlouhé autové vhazování propadlo přes tři bránící hráče a Lacina se nemýlil - 3:0. Ve 36. minutě po pohledné kombinaci vyrazil brankář Spoustovi zakončení, Jan Čermák vrátil na správné místo - 4:0. V 64. minutě brankář Trojan vyrazil střelu Spousty, na dorážku Jiřího Čermáka neměl nárok - 5:0.