Červené Janovice nejdříve představily další posilu, a sice T. Panenku z Jevan, syna exekutora pověstné penalty nazývané vršovický dloubák, a pak už se hráči s velkou chutí zakousli do soupeře. A měli pořádný apetit, vždyť v 34. minutě před více než pěti sty diváky vedli 9:0! Což byl skoro přesný opak než ve vzájemném duelu před necelým rokem.

Sympatické na hostech z Vlkanče bylo, že i oni se přes velmi nepříznivý výsledek bavili a snažili se hrát fotbal. Odměnou jim byl druhý poločas, v němž už přestali být za otloukánky, vyrovnali hru, vytvořili si několik šancí, a navíc se parádně z přímého kopu trefil Klaus.

Závěrečná děkovačka

Závěrečnou děkovačku si potom dopřály oba týmy - Vlkaneč od svých fanoušků před hlavní tribunou a Červené Janovice před kotlem sparťanských fanoušků z Kutné Hory a Uhlířských Janovic, kteří přijeli podpořit zejména stopera Řepku.

„Jsem spokojený. Byla krásná divácká kulisa a zápasu to dodalo náboj. Trochu mě mrzí lehké polevení ve druhém poločase, ale i tak je samozřejmě výsledek krásný. I když to tak nevypadá, Vlkaneč hrála dobré utkání a kromě branky z trestného kopu mohla ještě dva tři góly vstřelit,“ řekl hrající domácí trenér a autor sedmi gólů Štěpán Kacafírek, který pro web sport.cz mluvil o zápase století pro Červené Janovice.

„Zápasy si moc užívám. Chodí stále spousty diváků a věřím, že jim to vydrží,“ vzkázal přes sport.cz Tomáš Řepka, který je na soupisce nejstarší: „Pokud drží zdraví a máte fotbal rádi, tak ho můžete hrát prakticky kdekoliv. Přijde mi to jako odstartování boomu, kdy se bývalí ligoví fotbalisté vrací na vesnice. Je to dobře. Vesnický fotbal potřebuje takovou podporu.“