A ten budou Šemíci hájit v magnetu kola doma proti Trubínu. Právě Freyburg se postaral o to, že Žebrák ztratil, když na jeho půdě Spartak prohrál těsně 0:1. „Do utkání s Žebrákem jsme šli pro tři body, jelikož jsme v posledních kolech výrazně ztratili. Hra byla po většinu času vyrovnaná, ale ke konci zápasu měl ze hry více Žebrák, který se nás snažil zatlačit a dostat pod tlak,“ vrátil se k zápasu brankář Trubína Dominik Hejcman.

Gólmanovi se podařila vychytat nula. „Nejtěžší situace pro mě nastala v prvním poločase, kdy Kamil Svoboda umisťoval střelu z voleje na zadní tyč, naštěstí se mi to povedlo vytáhnout na roh a díky tomu jsme já i tým získali potřebný náboj do hry. Rozhodující gól dal až v samotném závěru David Vokáč, který napadal rozehrávku gólmana Žebráka, který ho odkopem trefil a následně David doběhl odražený balón a skóroval do prázdné brány,“ radoval se ještě v týdnu Hejcman, který dodal: „Z mého pohledu byl zápas vyhrocený, ale ve zdravém měřítku, kdy jsme všichni, jak my, tak Žebrák, chtěli hodně hrát a nebyly tam žádné zbytečné strkanice nebo hádky.“

Brankáře vždy potěší nula na jeho kontě. „Samozřejmě, vychytaná nula potěší vždycky, hlavně po ne moc povedeném zápase s Chyňavou,“ tetelil se Hejcman, jehož bratr David si ve stejném čase připsal nulu v brance Komárova v duelu krajského přeboru s Lysou. „S bráchou se nějak zvlášť nehecujeme, spíš ho beru jako rádce, dokáže mi říct, co bych mohl dělat lépe a naopak i co dělám dobře,“ přiznal Dominik Hejcman.

Jestli odolá atakům neumětelských nájezdníků, mlžete sledovat na vlastní oči v sobotu od 17 hodin na stadionu Šemíků. V případě úspěchu se Trubín opět dostane do hry o přebornický titul.