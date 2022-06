„Zápas byl od začátku v naší režii. Nechtěli jsem nic podcenit a hned na ně vlítnout. Tlak jsme měli, ale šance jsme opět neproměnili. A po patnácti minutách jsme na to doplatili, kdy jsme nechali hostujícího hráče projít celou naši půlku a ten v klidu zakončoval k tyči. Pár minut na to jsme skóre otočili a do půle drželi stav 2:1. Po půli krásnou střelou kousek za půlící čarou skóroval soupeř a do konce se stav nezměnil. Utkání pro nás bylo velice těžké, protože už jsme věděli, že i remíza nám k titulu stačí,“ vrátil se k duelu kanonýr Šemíků Dan Nový.

Šemíci se vydávají na půdu Stašova, který se v soutěži zachránil. Takže oba týmy mají co oslavovat. „Vítězství okresního přeboru jsme už řádně oslavilim nicméně dokopná bude až tuto sobotu po posledním utkání se Stašovem, kde chceme potvrdit tuto skvělou sezonu,“ prozradil Dan Nový.