V Novém Jáchymově se čepovala desítka, sedmičku naopak nastřílel Nižbor na Cembritu. Na čele je Zaječov. „Za dosavadní historii fotbalu v Zaječově je to nejlepší průběh sezony, jaký tu kdy byl. O víkendu nás čeká pikantní zápas. Přijede druhý celek tabulky SK Cembrit Beroun, který nečekaně doma obdržel sedm gólů od Nižbora,“ jásá na zaječovském profilu Jiří Klekner.

Polovinu gólů nastřílel Tomáš Frydrych

Velkou kanonádu předvedl Nový Jáchymov proti Karlštejnu (10:0). Deset branek se hned tak nevidí, o polovinu z nich se postaral štírek v dresu Čechie Tomáš Frydrych. „Náš výkon asi nepotřebuje komentář, udělali jsme tolik chyb, co jiné týmy nevyrobí za několik zápasů. A domácí trestali. Tímto bych se chtěl jménem klubu omluvit všem fanouškům i příznivcům za dnešní výsledek," kál se po utkání sekretář Karlštejna Michal Šaman.

Drozdov překonal těsně Chyňavu

Velká bitva se očekávala v Drozdově, kam zamířila Chyňava. Domácí nakonec vyhráli těsně 2:1, když půle skončila bez branek. „My jsme nastoupili aktivně už od začátku a troufám si tvrdit, že jsme měli víc ze hry my,“ řekl domácí Šimon Palek. Hned na začátku druhé půle Drozdov skóroval. „Gól dal Kuba Pichlík od autové čáry, když si všiml, že je gólman z brány a tak ho přeloboval,“ usmíval se Palek.

Na další branku čekala šedesátka diváků až do poslední desetiminutovky, kdy se nejprve trefil Jakub Hlavsa na 2:0. „Druhý gól přišel docela pozdě, měli jsme nějaké tyčky a břevna, takže to spíš heclo soupeře, který už byl i tak nahecovanej kvůli tomu, že se jim nelíbil rozhodčí,“ podotkl domácí plejer. Za Chyňavu snížil vzápětí Filip Hosnedl. „Gól dali hrozně brzo a hned to padlo na ostatní, kdy se jenom nakopávalo a neudržel se míč. Zbytečný stres,“ řekl Palek, který dodal: „Rozhodně to ale dostalo energii, kdy oni chtěli vyrovnat a my zase je nenechat to otočit, takže závěr hektický a divácky atraktivní.

Zápasem provede zájemce Šimon Palek ve své tradiční Tytypaka. „Určitě vypíchnu oba naše góly a to, jak byli Chyňavští na nervy. Beso dohrávalo o devíti lidech, takže dostane jen zmínku,“ pousmál se.

Marek Hnízdil si cení výhry nad béčkem Hořovic

Po gólech domácího Kamila Svobody a hostujícího Štěpána Šímy se šlo do kabin v polovině duelu Spartaku Žebrák s béčkem Hořovic za nerozhodného stavu 1:1. „Náš první gól padl z centru do vápna, k odraženému míči se dostal náš hráč a skrze bránícího hráče poslal míč do protipohybu gólmana. Hořovice srovnaly z našeho nedůrazu ve velkém vápně, kdy jsme několikrát mohli sami situaci vyřešit, ale po centru po zemi si přebral hostující hráč míč a z otočky mezi nohami bránících hráčů míč poslal vedle mě a já už nestačil reagovat. Nicméně jsme měli více šancí, ale hostující celek podržel gólman Křišťál,“ popsal první poločas domácí brankář Marek Hnízdil.

Utkání ve prospěch Žebráku v poměru 2:1 rozhodla proměněná penalta Vladimírem Kebrlem. „Penalta se stala po vypíchnutí míče naším hráčem a následného faulu hostujícího hráče,“ uvedl k situaci Hnízdil, který přiznal, že si výhry váží: „Samozřejmě je pro nás výhra důležitá, potřebujeme vyhrát každý zápas. Jinak z mého pohledu jsme zápas měli po většinu času pod kontrolou.

Žebrák se pomalu dostává do tempa, když poskočil na sedmé místo. „Já doufám, že ano. Potřebujeme uhrát maximum bodů do konce sezony, ale stále máme na čem pracovat,“ dodal Marek Hnízdil.