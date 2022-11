Hořovické béčko vrátilo Trubínu dvě loňské prohry

V loňské sezoně Hořovice B s Trubínem dvakrát padly. Nyní od začátku drželi domácí balón a čekali na vážnější příležitost. Jednu takovou měl Königsmark, který si narazil se Šímou, ale jeho střelu na zadní tyč zneškodnil hostující brankář David Hejcman. I hosté v prvním poločase ohrozili domácí bránu, když Záluský v situaci, kterou na devadesát devět procent nekazí, ztratil míč, ale dobrým zákrokem zachránil vše gólman Brambora. Do vedení se domácí dostali ve 38. minutě, když po rohovém kopu vracel Vokůrka míč do vápna a ten nikým netečovaný zapadl k tyči. Hned o tři minuty později se k odraženému balónu dostal Königsmark a z voleje zakončil k tyči na 2:0.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. Ve 47. minutě se Wacker dostal za obranu a samostatný únik zakončil s přehledem na 3:0. Čtvrtý gól mohl přidat právě Čapek, jeho nebezpečnou hlavičku skvělým zákrokem chytil Hejcman. V 78. minutě na hranici velkého vápna fauloval Mencl a hostující bombarďák Michal Novák prudkou ranou snížil na konečných 3:1. Hořovice B tak zůstávají na prvním místě s 29 body.

S chutí si zastřílel i druhý Žebrák a třetí Hudlice

Hned v prvním poločase zdevastoval Spartak Žebrák novojáchymovskou Čechie, když jí nastřílel pět gólů. Dva z nich zaznamenal Petr Svoboda. Ve druhém poločase už se skóre 5:0 nepohnulo.

V Hudlicích padlo hned třináct gólů, když domácí nováček překonal Drozdov v málokdyvídané přestřelce 9:4. „Byli jsme namotivováni, protože to byl poslední podzimní domácí zápas. Chtěli jsem se výherně rozloučit s našimi fanoušky a poděkovat jim za velikou podporu během podzimní části,“ uvedl hudlický Daniel Markvart. K výhře pomohla hned jeho branka v první minutě. Ten nakonec dosáhl na hattrick. Do poločasu už to bylo 6:1, góly však přišly i ve druhém dějství. Oba týmy vstřelili ještě po třech. „Myslím si, že si to fanoušci užili. Jsem velice rad, že se nám to takhle povedlo,“ dodal Markvart.

Devítka padla i ve Všeradicích

Chudák Josef Tomášek v brance Zaječova. Ten okusil zplna hrdla gólový apetit všeradických hráčů. Domácí zvítězili vysoko 9:0, hattrick si připsali Daniel Černý a Jan Matějček.

Tři zápasy skončily remízami

Body se dělily hned ve třech zápasech. Chyňava neudržela poločasové vedení 2:1 na hřišti ČLU Beroun a týmy se rozešly smírně 3:3. Další berounský celek, Cembrit, sehrál pod mostem dobrou první půli proti Tetínu, když vedl 2:1. Hosté však nezabalili zbraně a Hejna vyrovnal na 2:2. Pro Tetín to bylo teprve třetí bod v soutěži. Drama se odehrálo v Nižboru, Stašov tam vedl o půli 1:0. Ve druhém dějství však domácí otočili na 3:2, ale poslední slovo měl pět minut před koncem hostující Carván, jenž upravil na 3:3.