V některých areálech správce stadionu dokonce bydlí, namátkou vybereme Tlustici nebo Lochovice. V Hořovicích také sháněli správce i s bydlením, to samé si prožili nyní v Žebráku. Jak na tom jsou vzhledem k areálu v aktuálně třetím týmu tabulky okresního přeboru odpovídal na dotazy Deníku předseda klubu Jan Kopic.

Pamatuji se, že v Žebráku bylo vždy travnaté hřiště. Bylo tomu někdy jinak?

Při založení klubu v roce 1912 a pak až do roku 1980 bylo hřiště celé škvárové. Zhruba v polovině sedmdesátých let chtěli činovníci klubu hřiště zatravnit, to se však nepovedlo a uchytlo se pouze po krajích. Uprostřed zůstalo škvárové, až na začátku devadesátých let se povedlo hřiště celé zatravnit. Stadion stojí stále na stejném místě.

Vzpomenete si na prvního správce, kterého jste na žebráckém hřišti zažil a jaký byl?

Ano, byl to pan Hnízdil, ale moc si ho už nevybavuji. Jako děti jsme z něho měly respekt.

Správce fotbalového stadionu byl vždy rozškatulkován. Některý si hájil své území a nepustil nikoho hlavně do vápna, jiný byl zase takový, že hlavně děti pustil na hlavní plac, aby si to užily. Utkvěl vám nějaký takový takový v paměti?

Co já si pamatuju, tak v Žebráku vždy správce zakazoval pohyb na hřišti, výjimkou byly akorát tréninky. V paměti mi utkvěli pánové Sameš a Rácz.

Působíte jako předseda klubu, ale v poslední době jste si společně s dalšími členy klubu zahráli i na správce. Co jste všechno museli zvládnout?

Na správce zrovna ne (smích). Ale začali jsme kolem stadionu s opravami a rekonstrukcemi, věkem vše odchází a tohle by žádný správce sám nezvládl. Ruku k dílu přidávají i hráči A týmu, děti i jejich rodiče.

V předchozí otázce jsem vlastně nastínil situaci v Žebráku, když jste hledali nového správce. Už se vám podařilo jej sehnat?

Ano, podařilo. Navíc se rekonstruoval celý byt.

Jaká bude vlastně náplň práce správce stadionu a v čem mu bude výbor klubu pomáhat?

Náplň správce spočívá v přípravě hřiště na zápas, jeho údržba, a to jak kabin, tak i areálu a praní dresů. Výbor klubu se snaží s opravami zvelebování areálu správci vypomáhat.

Je známo, že jste se pustili i do modernizace svého stánku…

Je to tak. Udělali jsme nové tréninkové hřiště s umělým povrchem, opravili příjezdovou cestu a dříve prošly i kabiny rekonstrukcí. Chceme ještě vybudovat nové dětské hřiště.

Jak se v současné době daří trávníku ve vašem fotbalovém areálu a dalo by se na něm hrát?

Trávník se snažíme udržovat hnojením a rekultivací. Myslím si, že hrát by se na něm určitě dalo.

Bylo by dobře, kdyby se pro správce stadionů a trávníkáře uspořádalo nějaké školení v rámci okresu?

S tím určitě souhlasím.

Kromě trávníku přírodního vám přibyla i další, a musím říci, že příjemná, povinnost. Máte hřiště s umělým povrchem. Kdy se objevila první myšlenka na zhotovení hřiště s umělým trávníkem?

Tato myšlenka byla v klubu již delší dobu, ale až před dvěma lety se nám povedlo myšlenku realizovat.

Na jeho místě dřív bylo kluziště. Sám jsem tam sehrál několik utkání a také pro mě dnes památnou rvačku v dorostu mezi mými Praskolesy a Žebrákem. Hrál jste na něm také někdy hokej a co na váš záměr říkali hokejisti?

Hrál, to byly krásné časy. S hokejisty jsme se domluvili a za tuto část dostali od města náhradu pozemku, kde můžou realizovat svojí aktivitu.

Kdo výstavbě hřiště s umělým povrchem pomohl finančně a jak bylo těžké na různé dotace dosáhnout?

Hřiště bylo ze šedesáti procent zhotovené z dotace MŠMT a čtyřicet procent bylo účasti města. Kolem dotací byla spousta práce, ale když máte tým, který vám se vším pomůže, tak se dílo povede. Musím poděkovat hlavně městu za jejich pomoc a podporu, bez nich by tu žádné tréninkové hřiště pro děti a mládež nebylo.

Je u něho i umělé osvětlení, aby se dalo hřiště využívat i večer?

Ano, je. A těšíme se na prodloužené jarní a letní večery.

Bude po uvolnění podmínek spuštěn rezervační systém a jaké týmy budou mít přednost?

Rezervační systém už je připraven na našich webových stránkách fkspartakzebrak.cz. Samozřejmě přednost mají děti, jak od nás, tak z okolí.