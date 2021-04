Druhý přičuchl k vyšším soutěžím coby aktivní hráč a mezi sudími patří vzhledem k pauze stále mezi začínající. Dvaašedesátiletý Václav Hájek a šestatřicetiletý Vlastimil Ehl odpovídali na dotazy Deníku.

Můžete nejprve přiblížit vaši aktivní fotbalovou kariéru?

Hájek: Moje fotbalová kariéra nebyla moc pestrá. Začínal jsem s fotbalem od žáků přes dorost k dospělým. Mezitím jsem byl nějaký čas v Hostomicích a následně byla moje kariéra až do konce zpět v Litni.

Ehl: Fotbalovou kariéru jsem zahájil v Oseku, kde mne k fotbalu přivedl táta a kamarád Aleš Volf. V dorosteneckém věku jsem přestoupil do Hořovic, kde jsem měl možnost hrát krajský fotbal pod vedení Jirky Froňka a nahlédnout do dospělého fotbalu pod trenérem Petrem Nedvědem. V devatenácti letech jsem krátce působil v Komárově v I. B třídě a potom jsem přestoupil do Bzové, kde jsem hrál několik let divizi. Největší metou bylo působení ve třetí lize v Marile Přibram B. Před třicítkou jsem se kvůli pracovnímu vytížení a studiu vrátil zpět do Oseka, kde jsem ve šestatřiceti letech ukončil kariéru.

Kdy jste se vydal na rozhodcovskou dráhu?

Hájek: Svoji rozhodcovskou kariéru jsem zahájil v roce 1983 a odřídil jsem asi tři a půl tisíce utkání.

Ehl: Na dráhu fotbalového sudího jsem se vydal v roce 2019. U fotbalu jsem chtěl zůstat a tahle role mne zaujala nejvíce.

Jaké soutěže jste během vaší kariéry pískal?

Hájek: Jako každý rozhodčí jsem začal od žáků a řídil takzvané pralesní soutěže. Posléze jsem začal řídit krajské soutěže až na úrovni krajského přeboru a dělal jsem asistenta v divizních soutěžích.

Ehl: Zatím jsem pískal nejvýše okresní přebor. V koronavirové době, kdy se toho moc neodehrálo, to považuji za úspěch, i když v této roli jsem stále "zelenáč" a mám velký prostor ke zlepšení.

Máte ještě nějaké aktivity ve fotbale, třeba trénování apod.?

Hájek: Nemám žádné aktivity, jen pískání.

Ehl: Bohužel o víkendech, kdy od pátku do neděle jsem v roli rozhodčího, už není moc času se věnovat ostatním věcem okolo fotbalu.

Věnujete se náboru a případně výchově nových rozhodčích?

Hájek: Párkrát jsem oslovil zraněné mladé fotbalisty, kteří se účastnili utkání svého mužstva, ale po negativních argumentech většiny oslovených jsem rezignoval.

Ehl: Snažím se oslovovat kamarády a spoluhráče, kteří nehrají, aby tuto roli zvážili.

Obecně je problém přitáhnout mladé lidi k fotbalu a ke sportování vůbec. Platí to i o rozhodčích?

Hájek: Je to velký problém, jelikož je v dnešní době takových jiných lákadel. Získat v této době mladého rozhodčího je umění. Hráči, funkcionáři a diváci v upadajícím fotbalovém prostředí to těm novým od začátku dost znechutí.

Ehl: Určitě to je problém. Je mnohem více sportů než bývalo před patnácti dvaceti lety a proto fotbalistů i rozhodčích ubývá. Myslím, že mladí rozhodčí potřebují dostat více prostoru na hřištích v pískaní a prostě důvěru, i když ze začátku ty zkušenosti musí někde nabrat. Úplně bych neviděl problém, že by ti mladí rozhodčí nebyli, jen v roli rozhodčího většinou brzy skončí. Určitě by bylo důležité ještě více pozitivnějšího přístupu ze strany rozhodčích, delegátů a členů komisí. Přece jenom ti, co začínají, potřebují asi více chválit a povzbuzovat, aby vydrželi. Na začátku toho negativního je na hřištích hodně a diváky a hráče přece jen nejde ovlivnit, to je fotbal a emoce. Ale když se více ve zprávách od delegátů, zkušených rozhodčích bude vyzdvihovat to, co dělají rozhodčí dobře, určitě je to bude více motivovat k setrvání.

Jsou nějaká utkání, na která jako rozhodčí nezapomenete?

Hájek: Těch utkání bylo víc, ale nejvíc mně utkvělo utkání o postup do divize Benešov - Kutna Hora. Zápas byl takzvaně nahoru a dolů s návštěvou třinácti stovek diváků na utkání krajského přeboru.

Ehl: Asi první zápas v okresním přeboru Hořovice B - Tetín mám zaryt v paměti. Měl jsem z toho dobrý pocit, i hodnocení delegátů bylo relativně dobré (smích).

Jak jste se připravoval v nucené pauze?

Hájek: Fyzicky se musím udržovat už vzhledem k mému věku pro zdraví. A teorii probírám občas.

Ehl: Chodím občas běhat a s dcerou kopat na hřiště.

Dohrají se podle vás soutěže, ve kterých pískáte?

Hájek: Pochybuji! A jestli se začne, tak až bude proočkováno. Vidím to až od podzimu. Na pralesní úrovni to bude ještě horší, protože podle mě po vynucené pauze to nebude mít kdo kopat.

Ehl: To nevím, ale přál bych si to, přece jenom ten pohyb je důležitý pro mládež i dospělé. A mě už ten fotbal taky chybí.