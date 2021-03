Co vás přivedlo k tomu ucházet se o post předsedy OFS Beroun?

K rozhodnutí kandidovat mě přivedlo více důvodů. Prvním důvodem byly zprávy a informace o aktuálním dění v okrese, a to díky komunikaci s kamarády a bývalými spoluhráči z Králova Dvora. Již před rokem jsme se totiž bavili o možnostech, že bych působil v Králově Dvoře jako funkcionář a pomohl se starat nejen o A mužstvo, ale také o mládež. Zároveň jsem také vážně zvažoval přestup do béčka, které hraje krajskou soutěž. Druhým důvodem pak byla moje komunikace se současným předsedou OFS Beroun panem Knotkem, který se ze zdravotních důvodů rozhodl již dále neucházet o post předsedy a usilovně hledal nového člověka, který by navázal na jeho práci a také přinesl nové myšlenky a nápady do berounského fotbalu.

Vyprovokovalo vás něco nebo někdo?

Spíš mě motivovala důvěra a podpora od lidí pracujích pro berounský fotbal, ať už v jednotlivých klubech nebo v jiných organizacích či komerčních firmách, a kteří si mě také pamatují z mého působení v Králově Dvoře. Tito lidé i díky mým pracovním zkušenostem věřili a věří v to, že jsem správný kandidát na pozici předsedy OFS Beroun.

Jak dlouho jste o tomto nápadu přemýšlel?

Jelikož jsem byl osloven v mezidobí odložení valné hromady, tak mé rozhodování netrvalo a ani nemohlo trvat dlouho. Od prvního okamžiku jsem vnitřně cítil, že kandidovat budu, že chci pomoci. Velmi si vážím toho, že mě na kandidáta na předsedu OFS navrhl FK Králův Dvůr.

S jakými fotbalovými, manažerskými nebo funkcionářskými zkušenostmi do kandidatury vstupujete?

Jako fotbalový brankář jsem prošel téměř všemi soutěžemi, i když v první lize jsem seděl v pár zápasech pouze na střídačce jako náhradník a kryl jsem záda dnes z mého pohledu jednomu z nejlepších golmanů v první lize Marku Boháčovi z Pardubic. Moje vrcholová kariéra pak skončila v pětadvaceti letech, kdy jsem se rozhodl po studiu vysoké školy jít jinou životní cestou a vyhrál jsem výběrové řízení na pozici manažera projektu Gambrinus Kopeme za fotbal. Hraní fotbalu se tak od té doby stalo pouze mým koníčkem a formou odreagování. Začal jsem tak postupně získávat nové životní zkušenosti. Pracuji v agentuře Stes jako ředitel marketingového a obchodního oddělení a zároveň jsem na pozici výkonného manažera zodpovědného za vedení Strategie fotbalové asociace pro období let 2020 - 2024. Společně s kolegy tak rozvíjíme projekty mimo jiné zaměřené na mládež jako jsou Můj první gól, Holky taky hrajou fotbal nebo se snažíme dělat aktivity podporující celorepublikově nábor nových rozhodčích známé pod sloganem Chci pískat.

Co z toho můžete do předsednictví přenést?

Věřím, že právě tyto každodenní zkušenosti, aktuální informace a možnost oboustranné přímé komunikace mezi okresem a FAČR mohou pomoci ještě více zefektivnit a zlepšit situaci jednotlivých klubů v berounském fotbalu tak, aby servis, který bude OFS Beroun poskytovat, byl maximální a nejlepší možný.

Jelikož současný předseda Jan Knotek svojí kandidaturu na předsedu stáhl, stojí proti vám Ondřej Lípa, který je zkušeným funkcionářem především na vyšší úrovni. Co můžete nabídnout vy?

Dovolím si tvrdit, že moje dosavadní pracovní zkušenosti, které spočívají například v obchodních jednání s partnery českého fotbalu, v komunikaci se zástupci měst, obcí a představitelů státních institucí, ale zároveň také ve vedení projektů a motivování lidí jsou dobrým předpokladem pro tuto funkci předsedy. Nicméně jsem zastáncem názoru, že stejně tak jako jeden hráč sám nevyhraje zápas, ani předseda sám o sobě nic nezmůže. Proto zastávám myšlenky týmové, poctivé a kontinuální práce postavené na hodnotách jako jsou respekt a fair play. Navíc díky přípravě strategického plánu fotbalové asociace, jehož součástí jsou samozřejmě také investice, které fotbalová asociace poskytuje klubům, mohu nabídnout také přesné informace v této oblasti. Jsem zároveň schopen napřímo pomoci také na úrovni dotačních programů od Národní sportovní agentury, zejména pak ohledně programu Můj klub. Zároveň věřím, že skutečnost, že budu od nové sezóny v Králově Dvoře působit nejen jako jeho člen, ale také jeho hráč na úrovni krajské soutěže, může přispět k mému lepšímu přehledu a rozhodování na základě zkušeností také přímo z fotbalového hřiště.

Volit předsedu budou kluby. Co je podle vás pálí a co by měl být prvořadý úkol nového vedení?

Tématem nejen Berouna, ale také dalších okresů v ČR je samozřejmě hlavně nedostatek financí, rozvoj a podpora mládeže, malý počet rozhodčích a z mého pohledu také málo lidí v samotných klubech, kteří by věnovali svůj čas této dobrovolné práci. Těchto lidí je třeba si vážit a poskytnout jim všem co nejlepší podmínky a služby ze strany OFS. S ohledem na kolegy, kteří společně se mnou kandidují na pozice ve VV doufám, že se nebude jednat o úkoly nového, ale staronového vedení. Nicméně ať už to dopadne jakkoliv, tak úkolem budoucího vedení by mělo být hlavně kontinuálně navázat na dosavadní práci a po dopadech nemoci covid-19 velmi rychle stabilizovat OFS Beroun a dostat fungování fotbalu minimálně na stejnou úroveň jak bylo před pandemií. To osobně považuji za velkou výzvu a věřím, že lidem sociální a společenské vazby, sport a fotbal natolik chybí, že se k němu vrátí všichni do jednoho.

Valné hromady a volby se konají po loňském zatčení a následné rezignaci vlivného fotbalového funkcionáře Romana Berbra. Jak vnímáte tuto kauzu?

Žádná kauza fotbalu nepomáhá a bohužel poškozuje práci nás všech, kteří chceme fotbalu pomoci a věnujeme mu svůj volný čas. V konci Romana Berbra a jemu podobných ve fotbale vidím velkou příležitost jít dopředu, nastavit potřebná systémové opatření pro jeho další fungování a navrátit českému fotbalu důvěru veřejnosti. Já osobně se na tuto příležitost těším a jsem připraven podniknout všechny kroky, aby tomu tak bylo.

Seznámil jste se s prací výkonného výboru za poslední volební období? Našel jste tam víc pozitiva nebo negativa?

Ano, seznámil a hrálo to samozřejmě také důležitou roli v mém rozhodování ohledně kandidatury. Za doby předsednictví pana Knotka se udělalo na svazu spousty dobré práce a převažují v mém vnímání pozitiva. Z mého pohledu jsou například správně nastaveny ekonomické procesy a stav hospodaření, které může v nelehkých budoucích časech pomoci jednotlivým klubům. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, některé problémy budeme řešit stále, obzvlášť s úbytkem mládeže v kategorií starších žáků a dorostu. Důležité je o nich vést společnou diskuzi a hledat možnosti jak situaci řešit.

Absolvoval jste nějaké schůzky se zástupci oddílů? Jaký z nich máte pocit a máte signály, že by za vámi kluby šly?

Absolvoval jsem několik osobních schůzek, hodně telefonů a jedno velké setkání, symbolicky na tribuně v Králově Dvoře. Tohoto setkání se účastnilo téměř pětadvacet klubů, s jejichž zástupci jsme víc jak tři hodiny společně diskutovali o berounském fotbale. Cítil jsem, že moje názory a konstruktivní řešení zástupci klubů vnímali pozitivně a v mé kandidatuře mě podporují.

Jaké máte představy o vedení OFS Beroun?

Mojí, možná ambiciózní představou, o kterou ale o to víc budu svojí prací usilovat, je vybudovat z OFS Beroun organizaci, která bude vnímána jako moderní, společensky odpovědné hnutí. Za zásadní považuji podporu sportování dětí, mládeže a také myšlenku šíření vzájemného respektu napříč společností. Věřím, že díky intenzivní práci se všemi kluby a členy budeme podporovat kladné vnímání fotbalu. Zároveň chci budovat pozitivní prostředí s dopadem na práci ve fotbale ve všech jeho strukturách, aktivitách a činnostech a poskytovat nadstandardní servis všem klubům.

Je v okrese dostatek schopných lidí, kteří mají zájem o práci v OFS? S kterými chcete dělat fotbal a proč?

Fotbal chci dělat se všemi, kteří projeví o mou součinnost nebo i názor jakýkoliv zájem. Jsem připraven komunikovat s každým a považuji to za jednu ze zásadních funkcí a rolí předsedy. Jenom společnou diskuzí a následně táhnutím za jeden provaz můžeme něco velkého dokázat. Zároveň ale chci být garantem a nositelem toho, že naše děti a budoucí generace si z prostředí fotbalu ponesou správné hodnoty do jejich života. Mohu slíbit, že budu dělat vše pro poctivý fotbal a budu tomu věnovat maximální nasazení. Složení týmu lidí, se kterými kandiduji do VV tak byla velmi důležitá věc, na které jsem poslední týdny velmi intenzivně pracoval. Pokud budu zvolen, chci dělat fotbal s lidmi, kteří mají zkušenosti s činností ve výkonném výboru (VV) a působili v něm v posledních letech. I proto je moje kandidatura opřena o aktuálně tři stávající členy VV OFS Beroun včetně jeho předsedy pana Knotka, který věřím, bude naším mentorem a pomůže nám se v činnosti přehledně a rychle zorientovat. Dalšími již zkušenými kandidáty jsou Milan Exner a Petr Lacina. Zároveň jsem oslovil lidi, kteří působí v klubech nebo také jako aktivní rozhodčí, mají elán a energii se od těchto zkušených funkcionářů učit pro ně něco nového. Jsem rád, že kandidují také Jan Kopic, Michal Palek a Marek Hlavatý. Jsem přesvědčený, že jsme dobří a silní kandidáti nejen společně, ale také každý zvlášť. Je to takový dobrý mix zkušenosti a mládí, který má co nabídnout a může v případě zvolení bez problému zahájit svou činnost.

Bylo by dobré, kdyby kluby mezi sebou více spolupracovaly a jak by to bylo možné?

Nemyslím si, že by kluby mezi sebou málo spolupracovaly. Dokonce si myslím, že to, že několik odchovanců berounského fotbalu působí v první lize, je jeho dobrou vizitkou a je do budoucna na čem stavět. Samozřejmě, ale i zde je možné spolupráci zdokonalit a třeba možnosti slučování a sdružování hráčských soupisek ve starších mládežnických kategoriích považuji za jedno z témat, které je třeba znovu otevřít.

Pojďme k problémům, které je třeba řešit. Ubývá dětí, oddíly nemají týmy mládeže. To je celorepublikový trend. Je to chyba rodičů, společnosti nebo dětí samotných? Jak je udržet hlavně v dorostenecké kategorii u fotbalu?

Toto je samozřejmě velké téma. Na úvod je třeba říci, že problém ubývání dětí ve fotbale není ve věku pěti až jedenácti let. V této věkové kategorii je dokonce vidět v posledních letech nepatrný rostoucí trend potvrzující se i na datech v berounském okrese. Problém nastává od dvanácti let dál, kdy děti začínají mít jiné koníčky a zájmy, a je na ně vyvíjen větší tlak ve škole, více cestují apod. Zároveň zde nastává přechod z mladších do starších žáků, tedy potřeba mít větší počet hráčů a některé kluby tak nejsou schopny postavit už tým ve starší žákovské kategorii. Jedním spíše z obecných, ale zásadním řešením je neustále v dětech budovat silné emoční pouto k fotbalu, podporovat ve hře vztah s kamarády a možnosti sdílení společných zážitků, radostí ale i proher. Fotbal není náhodou nejpopulárnějším sportem na světě, je třeba si ale také uvědomit, že tomuto problému nečelíme jen my v ČR, ale také další evropské asociace. Když bude fotbalové prostředí zdravé, budou o víkendech na fotbale čas trávit celé rodiny s dětmi, fotbalové areály jim budou umožňovat i jiné vyžití než jen fotbal, tak můžeme během několika let zaznamenat určitě nějaký progres. Zároveň je důležité, aby byl správně nastaven i školský systém a hodiny tělesné výchovy byly pro všechny děti hodinami, na které se těší.

To samé se týká rozhodčích, kterých ubývá. Co s tím?

Co se týče rozhodčích, cítím, že bychom k nim měli obecně chovat daleko větší respekt a uvědomit si, že rozhodovat utkání a dělat tak i nepopulární rozhodnutí, není lehké. Musíme zastavit úbytek a vytvořit takové podmínky, které přilákají nové zájemce do řad rozhodčích, což samozřejmě nebude snadné. Jedna z možností, jak tomu čelit, je oslovení nových rozhodčích z řad studentů středních škol, kteří mohou mít ke studiu celkem pěknou brigádu nebo oslovení stávajících hráčů, které trápí zranění, ale u fotbalu chtějí aktivně zůstat. Zaujal mě také nápad, který již v některých okresech funguje a testuje se. Jedná se o model, kde v případě udělení trestu pro hráče na více než jedno utkání si trest od disciplinární komise může hráč odpracovat právě jako rozhodčí formou takových obecně prospěšných fotbalových prací. Tím by hráči měli možnost si nejen zkrátit trest, ale také by to budovalo určitou kulturu vzájemného respektu mezi hráčem a rozhodčím. Zároveň se domnívám, že bychom měli dát důvěru i mladým hráčům nebo hráčkám, kteří by mohli řídit zápasy přípravek. Tento model zkouší i jiné sportovní asociace a přijde mi velmi sympatické mladým lidem, respektive v tomto případě dětem, více věřit. Myslím, že můžeme být sami příjemně překvapeni jak správně a spravedlivě děti dokážou dělat věci bez nás dospělých. Samozřejmě by bylo potřeba, aby na takto řízené zápasy někdo kompetentní dohlížel.

Hodně se mluví směrem k dětem, to je budoucnost. Ale řízení fotbalového svazu, to nejsou jen děti. Co chcete nabídnout dospělým, přece jen jsou fotbalisté i v tomto věku pořád mladými muži? Tímto se omlouvám ženám, jejich družstva u nás v soutěžích nejsou.

Na okrese je fotbal pro dospělé především zábava a odreagování. Zde je hlavně potřeba, aby byl bezproblémově zajištěn chod soutěží a chlapi si fotbal opravdu užívali a měli z něj radost. Samozřejmě i zde se lze bavit o určitých možných úpravách potažmo rozšířením dostupnosti fotbalu pro další věkové kategorie. Čím dál tím více je rozšířen veteránský fotbal, svůj prostor si nachází v ČR i walking fotbal.

Jak vás osobně trápí aktuální stav, kde jsou už měsíce zastaveny amatérské soutěže a fotbal v zemi, tím spíš ten mládežnický stojí?

Osobně mě trápí velmi, protože fotbal miluju a čím víc ho nemám možnost hrát, tím je to se mnou asi i doma horší (úsměv). Největší dopad bude tato situace z mého pohledu mít bohužel na mládež, kterou jste sám zmínil. Na druhou stranu jsou důležitější věci než je fotbal a je teď potřeba hlavně dodržovat opatření, pečovat o své zdraví a zdraví svých blízkých.

Jste fotbalistou a nadšencem pro kopanou. Je ve vás kapka naděje, že se na jaře vrátíme na zelené trávníky?

Naděje ve mně je. Máme s kolegy na Fotbalové asociaci připravený plán restartu soutěží a k tomu i naplánované komunikační a marketingové aktivity. Samozřejmě je frustrující tyto věci stále posouvat, ale věřit musíme. I kdybychom měli během posledních měsíců sezóny pořádat třeba jen turnaje, tak věřím, že drny od kopaček nám v blízké době lítat budou.

Změnu ve fotbalovém prostředí chtějí různé projekty jako Fevoluce nebo Za čistý fotbal. Jak je vnímáte a co je vám na nich sympatické nebo naopak?

Myšlenky Fevoluce a dalších podobných organizací či projektů sleduji a jsou mi sympatické. Jsem velmi rád, že fotbal není lidem lhostejný a o pozice v něm se uchází mnohem více lidí než tomu bylo dříve. Všechny tyto projekty však mají jednoho společného nepřítele, který tu už z mého pohledu není a do fotbalu se nevrátí. Je třeba se tedy dívat vpřed. Těší mě, že tak ve svých jedenatřiceti letech mám i já možnost s lidmi kolem sebe být jedním z lídrů nesoucí tyto správné myšlenky a přidat se k nim. Nicméně já osobně svými postoji zastávám postupnou cestu a preferuji spíše myšlenku oživení a okysličení stávajících struktur. Proto jsem rád, že z minulého vedení VV se mnou kandidují tři ze sedmi jeho členů a další čtyři jsme nováčci s chutí a energií se učit a poctivě pracovat.

Pořád slyšíme, že změny ve fotbale musí začínat od okresních svazů. Mnozí současní funkcionáři se proti tomu ohradili. Jak vnímáte tuto situaci?

Chápu, že fotbal vlivem posledních kauz čelí tlakům a požadavkům na změny. Ty je potřeba konkrétně pojmenovat. Je jedno, zda fotbal děláte na okrese, kraji či v první lize. Důležité je, jak ho děláte a co za vámi je za odvedenou práci. A to se nejlépe ukazuje na číslech a pevných datech. Nebojím se říct nahlas, že odhodlání a vůle lidí na okresech je možná někdy větší než na těch nejvyšších úrovních. Na okrese to musíte opravdu milovat, obětujete tomu svoje pohodlí a děláte fotbal ve svém volném čase bez nároku na honorář. Já si cením každého, kdo fotbalu toto dává - ať už to jsou funkcionáři, hráči, trenéři, rozhodčí nebo rodiče těch nejmenších. V žádném případě nepřicházím jako někdo, kdo chce ty, kteří fotbalu dávají tolik, dělit na ty “dobré” a “špatné,” a ty, kteří mají být vyměněni a kteří zůstat. Já se dívám dopředu a chci pracovat s lidmi podle toho, jaké mají schopnosti a dovednosti. O změnách a tom, jak mají být velké, rozhodnou demokraticky delegáti jednotlivých klubů, a tak to má být.

Kandidátku do výkonného výboru známe. Jak by podle vašich představ měl výkonný výbor vypadat po volbách a potažmo s ním i složení jednotlivých komisí?

Pří přípravě kandidatury jsme sestavili tým lidí, o kterém jsem přesvědčen, že je ideální. Lidi v něm jsou zkušení a mají delegátům co nabídnout. Přál bych si proto, aby většina z nich byla zvolena do výkonného výboru. Složení jednotlivých komisí pak bude nutné navrhnout a jmenovat dle vzájemné shody budoucích členů VV. Nelze vyloučit ani případné rozšíření jednotlivých komisí.

Vést okresní fotbalový svaz jistě není snadné. Pokud budete zvolen, s čím byste byl spokojen po funkčním období, že se povedlo?

Tou nejlepší možnou vizitkou by byl samozřejmě zájem ze strany klubů a podpora do kandidatury o další předsednictví v následujícím volebním období. Já osobně bych byl velmi spokojen, kdybychom zaznamenali růst členské základny a počtu rozhodčích v okrese. Rád bych zároveň našel silného partnera, který by berounský fotbal a zejména ten mládežnický, podpořil v jeho dalším rozvoji.