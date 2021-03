Cítil jste před začátkem valné hromady nějakou nervozitu?

Nervozitu jsem necítil, spíš jsem byl plný očekávání. Věděl jsem, že jsme do toho jako tým dali všichni maximum a že už tak záleží jen na samotných delegátech.

Jednání před valnou hromadou byla asi hodně únavná, bylo jich hodně a nezačali jste se svojí skupinou trochu pozdě?

Jednáních bylo opravdu dost a samozřejmě určitá únava k tomu také patří. Na druhou stranu měl jsem kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří mi dodávali potřebnou pozitivní energii. Chtěl bych jim touto cestou ještě jednou za jejich spolupráci všem do jednoho poděkovat. Je asi pravda, že kdybychom začali dříve, mohli jsme být úspěšnější. Teď už ale nezjistíme, jestli by tomu tak bylo.

Vaše vystoupení bylo hodně emotivní, ale upřímné. Cítíte to také tak?

Ano, cítím. Emoce k fotbalu patří, a upřímnost a otevřenost jsou vlastnostmi, kterými jsem se naprosto přirozeně řídil celou dobu naší předvolební kampaně.

Podpořil vás i Karel Poborský, pro mnohé to bylo překvapení, ale na výsledku to nakonec nic nezměnilo. Byl jste z výsledku voleb zklamaný?

Podpora od takové ikony a zároveň skvělého kolegy byla a je pro mě oceněním práce, kterou vykonávám denně ve svém zaměstnání a vážím si jí. Ani mně není jedno, v jaké situaci se český fotbal nachází, chtěl jsem svými zkušenostmi a možnostmi pomoci k rozvoji berounského fotbalu. Bez podpory mých bývalých spoluhráčů z Králova Dvora a dalších kamarádů z Berouna či Hořovic by to také nebylo možné. Výsledky voleb mě sice mrzí, ale život jde dál a věřím, že nabyté zkušenosti využiju v dalším pracovním a fotbalovém životě.

Zarazilo vás stoprocentní zvolení zástupců Fevoluce do výkonného výboru?

Stoprocentní zvolení zástupců této iniciativy je odrazem situace v berounském okrese a já ho samozřejmě naprosto respektuji. Naší cestou a mojí vizí bylo jít spíše postupným okysličením a oživením stávajících struktur, tak abych udržel určitou stabilitu jednotlivých procesů. Přeji, ať se celému novému vedení OFS Beroun daří a zástupci klubů ať jsou s jeho prací spokojeni.

Fotbalový život půjde dál. Kde se s vámi v budoucnu potkámekromě branky béčka Králova Dvora?

Naše setkání může být třeba díky jednomu z fotbalových projektů, na kterých pracujeme společně s mými kolegy v rámci fotbalové asociace.