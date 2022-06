„Mám celé jaro problémy se zraněním, nejdřív to byly záda, kvůli kterým jsem vynechal půlku zápasů. Teď mě už ze zápasu v Neumětelích trápí zadní stehenní sval, takže se asi po zbytek jara přesunu na post trenéra a budu se připravovat na další sezonu,“ smutní Vaněk, který střídal už ve 12. minutě.

Chyňava zdolala Drozdov 5:3. „Drozdov byl ale nebezpečný, mají tam spoustu kvalitních hráčů co se týče hry dopředu, akorát to, co mají vepředu, tak to rozhodně nemají v obraně. Tam ta kvalita byla horší a těch pět gólů ještě bylo málo, když si vzpomenu kolik pan Hebeda spálil šancí. Neřekl bych však, že bychom kontrolovali hru, spíš se to tak nějak přelévalo z jedné strany na druhou. Bylo to celkově vyrovnané utkání,“ vrátil se k zápasu chyňavský hráč.

A ještě perlička. Původně byly připsány tři góly Lukáši Klimentovi, ale pak došlo k opravě v zápise, takže má jen dva. Pokladník byl ale určitě rychlý, na plachtě se to objeví stejně jako červená karta z nastaveného času stejnému hráči. „Klíma určitě bude platit něco do kasy a to hlavně za tu zbytečnou červenou. Jelikož s vylučováním máme obecně dost problémy, tak jsme museli zavést sankce za zbytečné červené karty. A co se týče jeho hattricku, tak určitě něco pošle na rozlučce. Byl to jeho první hattrick za Chyňavu. Na to, že to je naše gólmanská dvojka, tak víkend co víkend dokazuje, jak kvalitní to je hráč a že ani v poli rozhodně není to počtu,“ uvedl Václav Vaněk.

Vždy ostře sledované utkání v Novém Jáchymově začíná v neděli v 17 hodin, očekává se hojná divácká návštěva.