Jednotlivým respondentům jsme položili dvě otázky.

1. Je podle vás reálné stihnout dohrát soutěže, ve kterých vaše týmy hrají?

2. Jste připraveni naskočit rovnou do soutěží nebo budete potřebovat nějaký čas na trénink?

OKRESNÍ PŘEBOR

Všech čtrnáct celků má odehráno osm zápasů. Na prvním místě je se sedmnácti body tým Nižboru. Pokud se podaří dohrát alespoň pět podzimních kol a vedoucí celek udrží vedení, může slavit postup do I. B třídy.

TJ Čechie Nový Jáchymov (2. místo)

Stejně jako první Nižbor má druhý Nový Jáchymov sedmnáct bodů. Čechie by se určitě ráda poprala o postup.

Libor Spurný – kapitán týmu:

1. Reálné to podle mě je, ale bylo by to dost složité. Nedovedu si představit hrát dvakrát týdně. Někdy máme problém dát jedenáct lidí o víkendu, natožpak v týdnu, a to nemluvím o různých zraněních, ze kterých se dostáváme celý týden (úsměv). Podle mě by se mohlo hrát přes léto, ale nevím, jak je to s termíny.

2. Naskočit rovnou do soutěže by bylo možné, ale úplně bez tréninku to bude hodně bolet. Zvlášť pak u starších hráčů, kteří toho asi moc sami nenaběhají.

Spartak Žebrák (3. místo)

Jen o bod za vedoucím duem je Žebrák, který o postup přišel loni kvůli nedohrání soutěží. Teď Spartak pošilhává opět po prvenství.

Jan Kopic – předseda klubu:

1. Pokud by se začalo v květnu, tak se určitě dá dohrát ve zkrácené formě (podzimní část).

2. Jsme připraveni ve všech kategoriích a spousta dětí i dospělých se již těší na hřiště.

Michal Dochtor – lídr týmu:

1. Já si myslím, že to reálné je, nám chybí nějakých pět podzimních zápasů, takže když se do toho vloží nějaká středa, tak je za tři neděle dohráno.

2. Já si myslím, že když nám v pátek řeknou, že v sobotu se hraje, tak týmy od okresního přeboru níže můžou hned hrát. Zaprvé se těšíme a za druhé nejsme kdovíjací fotbalisti, abychom potřebovali nějaký čas na přípravu. My už lepší nebudeme (směje se). Ve vyšších soutěžích už by to problém asi byl, tam přeci jenom nějaký čas na trénink a sehrání je potřeba. Řeknu to trochu nadneseně, ale fotbal hrajeme pro zábavu a ta nám teď chybí, takže Žebrák je prakticky připraven.

SK Cembrit Beroun-Závodí (4. místo)

Na bramborové pozici ztrácí tým z Marakaná pod mostem ve vyrovnané tabulce na první pozici jen dva body. Hřiště je pěkně zelené a připravené na případnou zátěž zápasů.

Josef Klier – fotbalová i morální opora týmu:

1. Myslím, že pokud by nás pustili hrát od poloviny května, že stihneme těch zbývajících pět zápasů z podzimní části dohrát, aby byla soutěž uzavřená alespoň jednokolově. Myslím, že třeba s antigenními testy by nás mohli nechat hrát.

2. Většina hráčů se připravuje individuálně, chodí si zaběhat sami nebo po dvojicích, jezdí na kole. Určitě by to ale chtělo aspoň čtrnáct dní potrénovat na hřišti s míčem, abychom se do toho zase dostali. Snad si kluci budou ještě pamatovat, že míč je kulatý (smích).

TJ Zaječov (10. místo)

Tým Zaječova už se s přeborem sžil, ale očekávání měl trochu větší.

Jiří Klekner – sekretář klubu:

1. V případě, že bude dobrá epidemiologická situace, a bude umožněno hrát zápasy jako tomu bylo v posledním případě s účastí do padesáti účastníků, tak těch pět kol, co zbývá, je reálné dohrát.

2. Netrénujeme už dlouho, i když se někteří kluci "udržují" individuálně. Obavy mám spíše o B tým, který je složen ze starších hráčů tak jako všude jinde, a po tak dlouhé době přesvědčit ty starší nebude jednoduché. S ohledem na dobu, co se nemůže skupinově trénovat, tak myslím, že tři až čtyři týdny na přípravu by mohli být OK.

TJ a SK Tetín (11. místo)

Pouhá jedna výhra v osmi zápasech. To byla bilance odehraných zápasů v podání Tetína. Naštěstí přidali jeho hráči čtyři body za remízy. Tetín určitě bude chtít zachránit přebor už z důvodu blížících se oslav svaté Ludmily.

Petr Lacina – sekretář klubu:

1. Reálné by bylo dohrát alespoň podzimní část soutěže, pokud by v nejbližší době byl povolen trénink družstev. Po cca dvou až tří týdnech tréninku by se mohla začít hrát soutěžní utkání.

2. Minimálně dva tři týdny přípravy jsou potřeba, aby si těla sportovců zase zvykla na zátěž a eliminovala se možnost zranění, hlavně svalových.

Český lev-Union Beroun B (12. místo)

Před posledním Karlštejnem má rezerva pouhý bod náskoku. Nebude to jednoduchý boj o záchranu.

Oldřich Slabý – trenér:

1. Těch nedohraných podzimních kol od ČFL až po čtvrté třídy je hodně, takže dohrát co se dá, ale soutěže předem uzavřít.

2. Myslím, že už se každý těší na pokračování soutěží, ale je třeba dát čtrnáct až jedenadvacet dní na přípravu před prvním ostrým zápasem.

III. TŘÍDA

Tady je složitější situace než v přeboru, plný počet osmi odehraných zápasů má jen sedm týmů. Nejhůře je na tom co se týká sehraných utkání Doubravan Újezd, který nastoupil pouze šestkrát, takže by musel dohrát sedm podzimních kol.

Sparta Podluhy (1. místo)

I přesto, že sparťané mají odehráno jen sedm duelů, vedou s jednobodovým náskokem tabulku. Přispívá k tomu i forma Michala Veselého, který nastřílel čtrnáct branek.

Adam Grunt – stoper lídra tabulky:

1. Myslím si, že je reálné dohrát naší soutěž jak ve zkráceném, tak i v normálním režimu, avšak to už by bylo velmi náročné. Všechno ale záleží na tom, kdy budou soutěže spuštěny, pokud vůbec někdy spuštěny budou.

2. Nemohu mluvit za všechny členy našeho týmu, každý měl možnost se připravovat pouze individuálně, ale jelikož je náš tým mladý a věřím, že každý pro sebe něco dělal, tak si myslím, že bychom mohli naskočit rovnou. Myslím, že hlavně v prvních utkáních bude chybět jak fotbalovost, tak fyzická kondice u všech týmů amatérských soutěží. Pro všechny byly podmínky stejné, takže zde není prostor pro jakékoliv výmluvy.

SK Slavoj Osek (2. místo):

Tradiční klub pomýšlí na návrat do okresního přeboru, ale Podluhy jsou těžkým soupeřem. K oporám patří kanonýr Vaníček, který nastřílel stejně jako podlužský Veselý čtrnáct gólů.

Zdeněk Vaníček – kanonýr celku:

1. Jestli je to reálné nebo ne, to netuším. O tom rozhodnou jiní, ale myslím, že by bylo super, kdyby se už mohlo nastoupit na trávníky i přesto, že by byly jen přáteláky (natěšeně).

2. Jestli jsme připravení? My jsme vždycky redy (smích).

IV. TŘÍDA

V A skupině by potřebovali rychlé dohrávky hráči rezervy zdické Olympie a Svaté. Ve vedení jsou Chrustenice s osmnácti body. V B skupině mají zápasovou ztrátu béčka Tlustice a Újezdu. Na první místě je s tříbodovým náskokem celek Březové.

SK Slavoj Osek B (12. místo)

Poslední tým skupiny B si připsal pouhé tři body za jednu výhry. Fotbal ale mají chlapi rádi a určitě by si rádi zahráli.

Ondřej Záruba – obránce týmu:

1. Určitě to reálné je.

2. Připraveni určitě jsme. Každý se těší, až si půjde kopnout. A individuálně určitě většina hráčů trénuje nebo si udržuje fyzičku.