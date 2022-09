Oba týmy šly do kabin o přestávce za bezbrankového stavu. „V kontextu celého poločasu bych řekl, že my jsme byli lepší. Každý zápas se snažíme co nejvíce hrát na balonu a dostávat se do zakončení kombinací. Během prvního poločasu jsme si vytvořili tak pět šancí z bezprostřední blízkosti, které jsme neproměnili. To nás bohužel provází již od minulé sezony. Soupeř byl silnější v osobních soubojích, ve středu hřiště několikrát získal balón a rychlým přechodem se dostával do slibných příležitostí, které jsme zachraňovali na poslední chvíli. Vybavuji si, že po jednom ze závarů po rohovém kopu soupeře vykopával Tonda Rigo balón mířící do prázdné branky. Nicméně si myslím, že jsme se měli dostat do vedení již v prvním poločase,“ popsal první půli Vopěnka.

Ve druhém dějství dali domácí tři góly, kterými odpor Hudlic překonali. „V průběhu druhého poločasu jsme si vytvořili opět několik brankových příležitostí, které jsme promarnili. Těžili jsme z toho, že máme velmi mladý tým a postupem času jsme dostávali více prostoru a času pro kombinaci. Hosté několikrát zahrozili především dlouhými balony za obranu, z čehož pramenilo několik šanci. Zápas se definitivně zlomil na naši stranu po prvním gólu Šikanedra v 69. minutě, který bez přípravy poslal z dvaceti metrů balón na bránu, který zapadl za přední tyč. Paradoxně tuto situaci bych nepovažoval za šanci, nicméně rozhodla o osudu celého zápasu. Obdobně jako Šikanedr se trefil i v 79. minutě Bednárik, jen z opačné strany hřiště,“ měl důvod k úsměvu berounský hráč.

Sám pečetil na konečných 3:0. „Můj gól padl po rohovém kopu z pravé strany v úplném závěru utkání. Šikanedr poslal výborný střílený centr, který zamířil přesně za hostujícího hráče na první tyči a na mě zbývalo pouze míč nasměrovat do sítě. Žádné speciální oslavy po zápase jsme neměli, jsme samozřejmě za vítězství velmi rádi, ale na druhou stranu víme, že máme mnoho prostoru pro zlepšení,“ přiznal Petr Vopěnka.

DALŠÍ UTKÁNÍ: Cembrit Beroun – ČLU Beroun B (neděle 10:15).