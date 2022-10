„Na soupeře jsme se dobře připravili a od začátku zápasu jsme dobývali hostující obranu. Gólově prosadit jsme se dokázali ve 25. minutě, když Kos vystřelil zpoza vápna. Jeho střelu brankář vyrazil před sebe a jako první byl u míče Kyncl, který nás poslal do vedení 1:0. O deset minut později Kos přešel ve vápně přes dva hráče a následně byl podražen. Pokutový kop proměnil Bělohlávek k pravé dolní tyči, 2:0. Další gól jsme přidali ve 42. minutě, kdy Königsmark našel před prázdnou bránou Kyncla. Už to vypadalo, že poločas skončí 3:0, ale poslední nákop Žebráku chtěl Fatka pustit ke Kotenovi, jenže se k míči jako první dostal hostující útočník a Kotena překonal,“ popsal první poločas hořovický Vojtěch Fairaisl, který pro Deník i hořovický web zpracovává dění v hořovickém klubu.

Branku Žebráku vstřelil Petr Svoboda a Spartak ucítil za nepříznivého stavu 1:3 šanci na zvrat. Jenže domácí rezerva to nechtěla připustit. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme hrát stále stejně a přidat další góly. To se povedlo v 53. minutě, kdy se ke střele dostal Vokůrka a hostující obránce ji tečoval do protipohybu brankáře. O pár okamžiků později jsme se radovali znovu. Vokůrka poslal do vápna centr a Königsmark se hlavou nemýlil. Na konečných 6:1 zvýšil v 64. minutě Kyncl a zkompletoval tak hattrick,“ uvedl Vojtěch Fairaisl.

Hrudka tři, Carván dva. To se rovná Stašov pět

Pět branek nastřílel Stašov nováčkovi z Hudlic, kterému dal pocítit svoji letošní sílu. Po výhře 5:1 měl právem co slavit. „Oslavy nebyly nějak veliké, s klukama jsme poseděli v hospůdce a dali si nějaké to pivo, žádná divočina,“ pochechtával se po utkání Tomáš Carván. O půli vedl Stašov 3:1 právě po jeho gólu a dvou Milana Hrudky.

Hudlicím se ale nevydařil ten druhý. „Bylo vidět, že soupeř do druhého poločasu obměnil sestavu a nepůsobil alespoň na mě tak živě jako v první půli. Při prvním gólu v druhé půli jsem měl štěstí, chtěl jsem delším balónem od lajny najít Vojtu Křikavu ve vápně, ale balón jsem dal delší než bylo potřeba a ten skončil až pod břevnem v bráně hostů. Druhý gól druhého poločasu dal Hrudy, když postupoval sám na gólmana a suverénně proměnil,“ popsal branky z druhého poločasu Tomáš Carván. Sám tak dal dva góly a Milan Hrudka dokonce hattrick. Stašovu se tyto dvě posily vyplácí.

Dva všeradičtí Černí nastříleli hattrick Tetínu

Vysoko 9:2 vyhrály Všeradice na Máchovně, kde zdolaly domácí Tetín. „Umělka v Berouně nám vyhovuje, protože chceme hrát kombinační fotbal. Skóre jsme otevřeli opravdu brzo, dostal jsem přihrávku před vápno do šprajcu a byl faul na mě. Takže standardní situace. Na přímák jsem si věřil, trefil to z levé strany, levou nohou do levé šibenice, míč se otřel o břevno. Pak rychle přišly naše dva góly. Vypadalo to, že je po zápase. Tetín se ale nadechl a z našeho bídného bránění dal dva góly,“ řekl autor všeradického hattricku Daniel Černý.

O tetínské góly se podělili Daniel Pavelka a Luboš Šimáček. Po půli existoval na hřišti už jeden tým, Všeradice přidaly dalších pět branek. Hattrick si připsal i další Černý v jejich dresu, Jiří. „Po půli jsme na ně chtěli rychle vlítnout a rozhodnout zápas. To se nám povedlo. Kladem bylo, že střídající hráči věkově ještě dorostenci ukázali a po celou sezónu ukazují své kvality,“ chválil Daniel Černý.

A hattricky? „Do kasy samozřejmě něco přijde,“ smál se.

