V dalším kole okresního přeboru fotbalistů se vůbec nedařilo domácím týmům. Ze šesti zápasů se čtyřikrát radovali hosté, dva souboje skončily smírem. Pojďme si jednotlivé zápasy popořadě rozebrat.

Fotbalový míč | Foto: Deník/VLP Externista

Cembrit před návštěvou kola prohrál proti Zadní Třebani

Před 210 fanoušky se sehrál zápas mezi berounským Cembritem a Zadní Třebaní. Po bezbrankovém poločase přišla gólová smršť. Do vedení šli domácí zásluhou Jandy, zbytek střetnutí ale patřil fotbalistům ze Zadní Třebaně. Brzy se o vyrovnání postaral Vlasák, další branky přidali Skramužský, Pavel Šebek, Neubauer a na konečných 1:5 upravil Zýka.

Všeradice potvrdily roli favorita se Stašovem

Stašovským hráčům se vstup do nového ročníku vůbec nevydařil. Po šesti odehraných zápasech mají na svém kontě pouhý bod, od Všeradic navíc dostali bůra. Hosty poslal z pokutového kopu do vedení Jiří Černý, další zásah přidal šestnáctiletý Jakub Černý. Před odchodem do kabin si vstřelil vlastní gól všeradický Kulhavý a bylo zaděláno na drama. V 59. minutě se do své sítě trefil i domácí kapitán Carván. Znovu na rozdíl jediné branky snížil Křikava, jenže vyrovnat se Stašovu nepodařilo a o vítězství 5:2 se definitivně postarali dvěma slepenými góly Lenkvík a Kácha.

Zdice znovu úspěšně otočily zápas, Loděnice si v derby poradila s Hořovicemi

Neumětely se statečně praly o body, na Chyňavu to nestačilo

Dalším týmem, který nedokázal vyhrát v domácím prostředí jsou Neumětely. Na jejich hřiště přijela Chyňava a i přes snahu domácích rozhodl jediný gól. Hostující Michalík poslal Chyňavu do vedení v 18. minutě a skóre už se neměnilo. Brankář Hosnédl branku zamkl a slaví tři body.

Čechie si nepohlídala brzké vedení, slaví berounští mladíci

Nový Jáchymov chtěl doma odčinit prohru v Drozdově, čekal na něj ale další těžký soupeř. Do vedení šli domácí po hezké akci ostrostřelcem Morsteinem. Okamžitě ale střelou z rohu šestnáctky srovnal Záhora. Obrovskou šanci na konci poločasu nedokázal využít zkušený Marek Komenda a tak poločas skončil remízou. V 55. minutě poslal berounský Union do vedení hlavou po rohovém kopu Šmíd. Po náběhu za obranu překonal Merhouta ještě Černík. Čechie na vývoj nedokázala reagovat a tak prohrává 1:3.

Další body pro Beroun! Domácí výhru potvrdil ve Voticích

Vyrovnané utkání Zaječova a Hudlic vítěze nepoznalo

Do zápasu vstoupili lépe hosté, po hezké akci se prosadil Vostárek. Za pět minut vedení navýšil obávaný střelec Sklenář a Zaječovu teklo do bot. Krátce po odehrané půlhodině se po rohovém kopu prosadil domácí Vladimír Ungr. Po pauze vyrovnal Šimůnek a všech 120 diváků se muselo bavit. Právě Šimůnek jim udělal velkou radost, když svým dalším gólem otočil utkání. Jenže ani ne minutu po rozehrání bylo srovnáno, Červenka propálil Štěpánka střelou na přední tyč. V závěru ještě nebyla uznána branka domácích pro faul na brankáře Sklenáře. Body se tedy dělily po remíze 3:3.

Trubín poprvé doma ztratil body

Remízou skončilo i utkání mezi Trubínem a nováčkem z Podluh. Stovka diváků sledovala velmi bojovný zápas. První branka padla až v 68. minutě a postaral se o ni hostující kapitán Adam Grunt. Freyburg je doma ale hodně silný a dle očekávání snížil Vokáčem. V závěru měli domácí obrovskou šanci zápas otočit, jenže pokutový kop neproměnili, musí se tak smířit s remízou 1:1.