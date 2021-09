Neumětely využily dlouhou přesilovku

Skóre duelu mezi Neumětely a hořovickým béčkem se otevřelo až dvě minuty před koncem prvního poločasu, kdy se trefil Daniel Nový. Právě na něm se vyfauloval hostující Jaroslav Kuchař už ve 14. minutě. „Hráč Hořovic fauloval našeho hráče někde na půlce a ještě se po něm ohnal a dal mu facku. Jasná červená karta,“ popsal vyloučení domácí kapitán Pavel Kalina.

V druhé půli dal jeho tým ještě pět gólů. „Druhá půle byla lepší, dali jsme větší klid do zakončení. Nejhezčí z branek byl gól Karla Cipriana, kdy si navedl balón kousek za velké vápno a přesnou střelou trefil šibenici,“ tetelil se kapitán Šemíků.

Béčko Hořovic se sice snažilo, ale postupně začalo být odevzdané. „Bylo to jedno s druhým. Hráli jsme dobře a na soupeři se podepsalo to, že hráli v oslabení a to, že byli doplnění klukama z dorostu, kteří už měli zápas v nohách,“ podotkl Kalina.

Po třech zápasech vedou Neumětely tabulku. „Máme plný počet bodů, což je super. Hrajeme v pohodě svojí hru, určitě jsou znát nové posily. Máme teď super mančaft a dobrou partu,“ dodal Pavel Kalina.

Filip Matějka strhl v závěru vývoj ve prospěch Nižboru

Ač pouze s jedním náhradníkem, přesto se hráči Nižboru radovali z vítězství v Karlštejně 4:2. Největším hrdinou v dresu vítězů byl Filip Matějka, který zaznamenal hattrick. Prvním gólem v 15. minutě vyrovnal. Dvěma góly v závěru Matějka strhl výhru na stranu Nižbora.

Michal Novák si hattricky nepočítá, ale střílí je rád

Když tým o poločase prohrává 1:5, je to na ručník. Stašov ho sice na hřiště nehodil, Cembrit už brankami v druhé půli šetřil, takž duel skončil 1:6 pro tým ze Závodí.

Hattrickem se blýskl hostující Michal Novák. „Hattricky si neeviduju, ale těší mě to a mohu poděkovat celému týmu, který na mě pracuje a připravuje mi šance,“ řekl kanonýr Cembritu.

Možná se zdá, že vítězství je jednoznačné, Novák na hře poražených našel i plusy: „Zápas jednoduchý nebyl, bylo velké vedro a náročné to bylo. Stašov hrál stále v obranném bloku, ale nakonec se nám povedlo jejich obranu překonat.“

Po třech zápasech má Cembrit plný počet bodů, je cílem Cembritu ucházet se o přední příčky? „Cílem sezony je určitě záchrana v této soutěži,“ smál se Michal Novák.

Obrátku Drozdova jistil z branky gólman Krafek

Padesátka diváků si dramatické utkání patřičně vychutnala. Čekalo se, jestli Žebrák dychtící po bodech přehraje domácí Drozdov. Dlouho to tak vypadalo, ale nakonec se drozdovští hráči radovali z obrátky na 4:3. „Překvapení je to pro hodně lidí, ale pro nás tým zas takové ne, jelikož se zvedáme jak herně, tak kondičně,“ mínil po zápase drozdovský Milan Spurný.

Do utkání vstoupili lépe domácí, když v 25. minutě otevřel skóre Jan Volráb. „Začátek zápasu byl řekl bych herně opatrný od obou týmů. Žebrák se dostal do šancí, ale vše skončilo nakopnutým míčem takže ho sebral náš gólman nebo střelou vedle. Na Žebrák platilo kopnout míč za obranu, z čehož jsme pak dali na 1:0. Honza Volráb mladší dostal balón za obránce a vsítil. Před půlí měl Žebrák standardku a bohužel jsme nezachytili odražený balón a Kamil Svoboda z otočky vyrovnal,“ popsal první dějství drozdovský středopolař.

Ve druhé půli přidal nejprve Spartak dva góly, o něž se zasloužil Petr Svoboda a hosté vedli 3:1. „Do druhé půle jsme nenastoupili dobře a Žebrák naše chyby v obraně trestal. Když jsme dostali na 1:3, říkali jsme si, že to nemůžeme zabalit a zároveň Žebrák pustit před sebe v tabulce,“ byl pln odhodlání Spurný společně se svými spoluhráči.

Hektické utkání dokázali domácí obrátit na 4:3. „Důležité bylo střídání, kdy přišla naše nová posila Kuba Hlavsa, který snížil na 2:3. Pak jsme si řekli, že zkusíme hrát na bod. Díky Vorymu (kapitán Voráček) jsme srovnali a na Žebráku bylo znát, že už nemohou. Povedl se nám výpad za obranu a Jirka Holovský dokonal obrat. Pro nás byli největším impulsem diváci, věřili, že to dokážeme zvrátit. A samozřejmě naše opora v bráně Venca Krafek. Za sebe tenhle zápas řadím hodně vysoko možná nejlepší zážitek v okresním fotbalu,“ řekl Milan Spurný.