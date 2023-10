Skóre 0:96 po dvou duelech? Brankář je úžasný, chválí trenér hokejových nazdárků

Samuel Bača, hráč Králova Dvora-Sokola, je pyšný, že se jim povedlo sestavit mužstvo tvořené většinou Romů, které navíc hraje velmi dobře a po pěti kolech vedlo tabulku než naposledy padlo ve Svaté. Brankáře Milana Exnera se však rozhodl hájit i na stránkách Berounského deníku. Důvod? Jeho tým se prý v Chyňavě ocitl pod palbou rasistických nadávek. „Skoro všude, kam přijedeme, tak nám nadávají do cigánů a podobně. My to neřešíme, protože fotbal milujeme a hrajeme ho od mala. V Chyňavě to bylo nejhorší. Vyhráli jsme 3:0 a zase nadávky. Proto pak Milan napsal na sociální síť ten vzkaz,“ vysvětluje Samuel Bača.

Jenže důkazy o nadávkách jeho týmu nemá, disciplinárka je tedy nemůže řešit. „Pokud si tým Králova Dvora-Sokola něco takového třeba nahraje na telefon, určitě to bude disciplinárka řešit. Jinak nemůže,“ vysvětluje Ondřej Lípa a přidává, že naopak Chyňava dala komisi podnět, a tak se musela věc projednat. Navíc důkaz zde byl - a jasný, vzkaz "Smrt Chyňavě" se dal pohodlně ze stránek stáhnout.

Samuel Bača se obával nejhoršího, trestu na dva roky a vysoké peněžní pokuty. To se nestalo. „Byl jsem u toho, když předseda komise Michal Dlouhý přečetl zástupcům Sokola, že podle disciplinárního řádu může být trest až dvouletý, a ne, že to tak automaticky bude. Nakonec je tedy nižší a hráč může být rád, jak to pro něj dopadlo. Zažil jsem ho při jednom zápase loni, a jeho chování bylo tehdy hrozné,“ zlobí se na Milana Exnera Ondřej Lípa.

Naopak Samuel Bača se hněvá na svaz, také on by prý měl něco s rasismem udělat, ne jen čekat na podněty. Hned další malér nastal o uplynulém víkendu ve Svaté, kde rozhodčí Pos vyloučil dalšího hráče KD-Sokol Josefa Hnízdila. „Dám ti úder hlavou, neblázni, máš velký nos. Ty krávo,“ tak zní rozhodčím popsané výrazy z úst hráče, jenž navíc nechtěl opustit hrací plochu. „Ani tady nebylo rozhodnutí spravedlivé, protože rozhodčí stál hodně daleko od našeho hráče a nemohl vědět, co říká. Navíc mu dal dvě žluté, zatímco do zápisu napsal jednu žlutou a pak rovnou červenou. A hlavně si vymyslel ty urážky. My už si zápas natáčeli a budeme to dělat dál, bohužel kvalita nahrávky je špatná,“ lituje Bača.

Buď jak buď, berounský fotbal má problém a bude ho muset řešit nejen exekutivně. V opačném případě je víc než pravděpodobné, že problémy s etnicky odlišným týmem mohou eskalovat do větších malérů.

Což si asi nepřeje nikdo.